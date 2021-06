En Chicken McNugget från McDonalds som liknar en av karaktärerna i det populära spelet Among Us har nu sålts på Ebay för 99 997 dollar, motsvarande cirka 828 230 kronor, rapporterar The Verge.

Auktionen startade den 28 maj med ett utropspris på 99 cent och hade i två dagar inga som helst bud varpå någon plötsligt erbjöd 14 896,69 dollar för kycklingbiten.

Värt att nämna är att kycklingnuggeten kommer från ett McDonalds-mål relaterat till popgruppen BTS vilket innebär att fans av Among Us, k-pop och snabbmatskyckling alla haft något att hämta.

Enligt säljaren så är den Among Us-formade Chicken McNuggeten frusen och vakuumförpackad och kommer att levereras före utgångdatum om köparen önskar förtära den. Om köparen vill kan säljaren också skicka med lite av Szechuan-såsen som kom med menyn.