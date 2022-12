Streamingtjänsterna lägger till och tar bort filmer hela tiden. Det är inte lätt att hänga med! I den här artikeln, som uppdateras varje månad, tipsar vi om våra favoritfilmer på C More just nu.

Översikt: Bästa filmerna på C More

Val

Django Unchained

Inside job

I, Tonya

Limitless

Spider-Man: Into the Spider-Verse

Mother

Donnie brasco

Så som i himmelen

Tårtgeneralen

Smala Sussie

Gräns

Låt den rätte komma in

Arrival

Your name

Snabba Cash-trilogin

I rymden finns inga känslor

Filmstjärnan Val Kilmer har spelat in tusentals timmar av film från sitt liv och sin karriär. En del av det materialet har han använt i den här kritikerrosade dokumentären där får vi följa honom från uppväxten och de första filmrollerna, till senare år då han försvunnit från rampljuset och återhämtar sig från strupcancer. En originell och gripande biografifilm med inslag från storfilmer som Top Gun, The Doors och Batman.DokumentärAlla Tarantos filmer är klassisker vid det här laget. Django Unchained är inget undantag. Den fria slaven Django (Jamie Foxx) ger sig ut för att befria sin fru från en grym plantageägare. Hämnd, blod och vassa scener utlovas – som vanligt när Tarantino gör film. Förutom blod fullkomligt dryper filmen också av bra skådespelare. Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio och Samuel L. Jackson för att nämna några.Action, dramaEn riktigt välgjord dokumentär om den stora finanskrisen 2008. Medverkar gör Matt Damon och det är spännande även om du inte kan ett dryft om ekonomi och politik. Regissören Charles Ferguson visar pedagogiskt hur "systemisk korruption" fick hela det ekonomiska systemet i USA på fall, vilket också drog med sig övriga världen.DokumentärMargot Robbie spelar den före detta konståkningsstjärnan Tonya Harding i denna biografi, löst baserad på stjärnans liv. Tonya Harding blev världskänd när hennes exman anlitade en torped för att bryta benet på Tonyas största konkurrent, konståkaren Nancy Kerrigan. Filmen är en humoristisk tagning av ett tragskt verkligt fall. Nominerad till flertalet priser.Komedi, biografiScifi-thriler med Bradley Cooper i huvudrollen. Cooper spelar Eddie Morra, en författare i New York som aldrig lyckas slå igenom. Han saknar ambition, fokus och motivation. En dag kommer han över en ny sorts drog som hjälper med allt detta. Plötsligt har han superfokus och nära nog superkrafter. Men drogen öppnar upp en helt ny värd av faror…Sci-fi, thrillerEn hyllad tecknad version av Spindelmanen som tar ett nytt grepp på historien om mannen med spindelkrafter. Den unga pojken Miles Morales blir efter Spindelmannens död den nya Spindelmannen. Men historien stannar inte där. Blanda in lite onda skurkar och vetenskap som spårar ut och plötsligt har vi massor av olika Spindelmän (och kvinnor) från andra dimensioner.Tecknat, actionSydkorea har pumpat ut mängder av kvalitetsfilm och serier de senaste åren. Mother är en av dessa. I denna thriller får vi följa en mamma som tar upp jakten på en mördare som satt dit hennes son för mord på en ung kvinna.Thriller, mysteriumKlassisk gangsterrulle med Johnny Depp och Al Pacino. Johnny Depp spelar en FBI-agent som infiltrerar maffian i USA. Han gör det så bra att han snabbt stiger i rang och vinner förtoendet hos gangsterbossarna. Vad som gör filmen ännu mer spännande är att den bygger på ett verkligt fall där FBI-agenten Joseph Pistone gjorde precis detta och än i dag lever på hemlig ort.MaffiaSvenskt drama när det är som bäst. Michael Nyqvist spelar en stjärndirigent som återvänder till sin lilla hemort för att gå i pension. Väl hemma igen blir han ombedd att hjälpa den lokala kören. Starka känslor och feelgood-stunder avlöser varandra på löpande band i denna svenska klassiker.DramaEn komedi skapad och regiserad av Filip Hammar och Fredrik Wikingsson. Året är 1984 och den excentriske Hans Pettersson, spelad av Mikael Persbrandt, bestämmer sig för att sätta Köping på kartan. Hur gör man en liten stad känd? Genom att baka världens största smörgåstårta förstås!KomediKanske den bästa svenska komedi som någonsin gjorts, objektivt sett. I denna komedi av Ulf Malmros får du stifta bekantskap med massor av sköna karaktärer från Värmland. En galen komedi med stjärnor som Tuva Novotny, Kell Bergkvist och Michael Nyqvist i rollerna.KomediEn surrealistisk Roslags-noir med tydliga inslag av utanförskap och svensk sagotradition. Vanskapt och ensam tulltjänstekvinna med en otrolig näsa för smuggelgods träffar en likasinnad och får uppleva något som kan liknas vid kärlek för första gången. Men den bisarra händelseutvecklingen därefter hade hon knappast räknat med. Bygger på novellen med samma namn av John Ajvide Lindqvist.Drama, fantasyEn unik vampyrfilm baserad på John Ajvide Lindqvists bok. Filmen utspelar sig på 80-talet i Blackeberg i Stockholm. Den mobbade Oskar träffar en dag en märklig tjej och de utvecklar en stark vänskap. Tjejen är, du gissade det, en vampyr. Hyllad film som även blivit omgjord i amerikansk Hollywood-tappning (Let me in). Svenska versionen är dock långt mycket bättre.DramaNär flera underliga rymdskepp dyker upp på jorden kallas språkvetaren Louise Barks in för att försöka kommunicera med de gigantiska, utomjordiska varelserna. I en kamp mot klockan måste hon bevisa att de inte är här med fientligt uppsåt, samtidigt som flera av jordens makthavare vill utplåna detta potentiella hot.: Drama, Sci-fiEn av de mest populära japanska animefilmerna genom tiderna. Mitsuha är dotter till borgmästaren i en liten småstad i bergen, men drömmer om att testa lyckan i Tokyo. Taki är en storstadskille som jobbar deltid på en restaurang och drömmer om att teckna. När de här två går och lägger sig på nätterna vaknar de upp i varandras ställe. En otroligt vacker film med oväntade twister! Näsdukar rekommenderas för den gråtmilde.: Drama, animeSerien snabba Cash på Netflix har gjort dundersuccé. Men innan serien kom tre filmer med Joel Kinnaman i huvudrollen, alla baserade på Jens Lapidus succébok.JW, spelad av Joel Kinnaman, kämpar för att passa in i sina vänners överklassliv. För att tjäna tillräckligt med pengar för att hålla skenet uppe dras han allt djupare in i den undre världen.: Drama/ThrillerSimon har Aspbergers syndrom och bor med sin bror Sam. När Sam blir dumpad tar Simon sig an uppdraget att hitta en ny flickvän till sin bror. Med block, penna och kamera i högsta hugg och matematiska formler till sin hjälp räknar han ut att spralliga Jennifer är den perfekta kandidaten. En välgjord feel good-film med bland annat Bll Skargård (IT) och Martin Wallström (Mr Robot) i rollerna.: Komedi/Drama