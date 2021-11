Git gud! Att ”bli bättre” har blivit något av ett slagord för From Softwares ultrasvåra, men ack så belönande, Souls-serie. Du kommer nämligen inte hitta en annan spelserie som slår dig så hårt flera gånger om, i syfte att tvinga dig att lära från dina misstag. Demon´s Souls, Dark Souls, Sekiro och Bloodborne må ha en del inslag som skiljer dem åt. Men de bjuder alla på den sorts tuffa kärlek som är så sällsynt i dagens spel.

Souls-spelen är inget du bemästrar på en helg. Eller ens en månad. Souls är snarare en livsstil. En masochistisk sådan, som låter utövaren sväva mellan plågor och eufori. Det senare oftast i samband med att ha överkommit en särskild bossfight, eller bara en svår passage i något av spelen. Den känslan är ungefär vad vi förväntade oss av Froms senaste titel i serien, Elden Ring. Men vi kunde i våra vildaste fantasier inte förutse vilket djup öppen värld-aspekten skulle ge konceptet.

Souls of the Wild

Elden Ring börjar ungefär som tidigare delar. Efter att ha valt en av de förinställda karaktärstyperna släpps vi ned i ett grottsystem utan att ha någon som helst aning om vad som komma skall. Vi möter enstaka antagonister, slår ned dem lätt tack vare våra tidigare erfarenheter och traskar vidare. När vi slutligen hittar ut från grottan öppnas en helt ny värld. Kameran sveper förbi vår egen karaktär och ut över ett stort och öppet landskap.

Tänk känslan från den liknande scenen i Zelda: Breath of the Wild, fast i Souls-stuk. En enorm, grön äng med ett högt slott vid horisonten. Intill finns det gigantiska ”jordträdet”, vars gyllene stam och grenar lyser upp allt vi ser. Att ta de första stegen i detta nya kapitel för Souls-spelen känns stort. Och ganska snart blir vi varse om att det trots allt är just Souls vi spelar. Vi hittar nämligen den första karaktären som inte direkt försöker mörda oss. Ansiktet är täckt med trasor för att dölja spåren av böldpest.

Han målar upp en domedagsbild på ett provocerande sätt och räds inte för att trakassera oss. Vi vet ännu inte om denna karaktär har en större roll längre fram i spelet, men här och nu drar vi fram vårt svärd och går till anfall. Antagonisten verkar dock vara av betydligt högre nivå och besegrar oss på några enkla slag. Game over. När vi vaknar till liv igen ett par meter bort är vår nyfunne vän fortfarande långsint och börjar genast veva mot oss. Vi ser då inget annat val än att fly för stunden.

Dit vi ska behövs inga vägar

Vår flykt slutar när vi hittar ett par buskar att gömma oss i. Och här slår det oss att vi faktiskt kan gå åt vilket håll vi än önskar. Längre upp för kullen ser vi en ståtlig riddare som patrullerar utanför en förfallen kyrka. Instinkten säger oss att inte ta den vägen än. Åt motsatt håll hittar vi en gigantisk sjö befolkad av vad som bäst beskrivs som gigantiska sjögurkor. Vi väljer dock att ta vägen runt sjön, som de låglevlade fegisar vi är (just nu).

En kul detalj vi märker av genast är att världen i Elden Ring verkligen är rik på flora och fauna, trots den dystra domedagsstämningen. Bara några minuter in har vi redan sett både fåglar, ekorrar och landsköldpaddor, för att nämna några. Dessa fridfulla djur går givetvis att attackera och längre fram i spelet blir vi varse om att det minsann behövs för spelets crafting-funktion. Medan vi planerar att attackera ett par kaniner blir vi plötsligt överfallna.

Vi har nämligen råkat sätta fot på en annan del av kartan, som råkar befolkas av vampyrhybrider. Dessa är dock relativt lättbesegrade, men blir också en påminnelse om att den öppna världen även har konsekvenser. Sömlös övergång betyder också att nya faror kan lura bakom hörnet. Hädanefter smyger vi försiktigt och kommer fram till en större väg. Här ser vi en enorm kärra med tillhörande karavan. Men kärran dras inte av hästar, utan av tillfångatagna jättar med urgröpta magar. Vad sjutton är det som pågår egentligen?

Ny tid, ny strid

Detaljerna är få, men det vi luskat fram är att landet i Elden Ring är splittrat och att krig råder mellan olika faktioner. Och det speglas väl i allt det vi hittills sett längs vägen. Utöver patrullerande riddare och ovannämnda karavan hittar vi också något som ser ut som ett arbetsläger för zombies samt ett antal vaktposter. Nog är det ett krig vi har hamnat i. Till slut lyckas vi smyga oss fram till ett stort läger som vaktas av ett dussin riddare. Bakom lägret finns ingången till slottsgården och vi inser att det är dags att plocka fram Souls-skillsen.

Kontrollen under striderna är som tagen ur tidigare delar. Men det finns ett fåtal avgörande nyheter, då främst hoppknappen. Givetvis är den behjälplig vid utforskandet av världen, men det är striderna som vi märker av vilken gamechanger den faktiskt är. I stället för att bara vänta in att fienden ska släppa garden kan vi nu göra diverse olika hoppattacker. Dessa träffar inte alltid rätt, men ibland tillräckligt för att överrumpla fienden. Stridssystemet var redan perfekt, men denna nyhet ger striderna mer djup och variation.

Det är nämligen just vid detta läger som vi på allvar stöter på fiender som kräver list för att besegras. Utan att vara ”bossar” för det. Så hårt är Souls. Vi tar oss an en efter en, genom att lura ut dessa från lägret. Vid de lägre nivåerna är detta mer eller mindre ett måste, då fienden inte räds för att jaga dig längs ängarna och uppför berg. Och får ett flertal av dem tag på dig kan du räkna med en biljett till närmaste lägereld, som är platsen vi transporteras till när vi dör.

Utforska allt så blir du rikligt belönad

Efter ett par storytunga sekvenser får vi tillgång till en behjälplig kompanjon i form av en spökhäst. På dennes rygg går det betydligt snabbare att ta sig mellan olika platser på kartan. Eftersom vi verkligen vill se allt tar vi oss en avstickare och rider mot andra platser på kartan. Först mot sjön, där vi plötsligt står öga mot öga med en gigantisk drake. Souls-vana vet nog att vi inte riktigt har en chans än, så vi fortsätter vidare. I en öppen värld är det trots allt lättare att fly, jämfört med de trånga passagerna som var så typiska för tidigare Souls-spel.

Vi fortsätter vidare mot en strand som huserar vänliga sköldpaddor och ovänliga bläckfiskar. Designmässigt märker vi av att en del vidunder verkligen tar ut svängarna och är om möjligt ännu mer utflippade än i tidigare spel. Just dessa bläckfiskar har gigantiska näbbar som sporadiskt sticker ut och som dessutom är dess svaga punkt. De drar sig inte heller för att bussa sina avkommor på dig. Störande är bara förnamnet.

När vi så småningom tror att stranden är tom på fler intressanta inslag hittar vi plötsligt en grotta. En av många dolda, visar det sig. Dessa är designade i klassiskt Souls-manér – mörka, trånga och fulla av monster. Vi hade behövt en fackla, men vi tuffar ändå på medan råttmänniskohybrider gör sitt bästa för att ha ihjäl oss. För omväxlingens skull väntar två ultrasvåra antagonister vid slutet av tunneln. Och är du oförberedd blir utgången allt annat än ljus.

Något för alla (med tålamod)

Ett par omspelningar senare når vi andra sidan av tunneln, som visar sig vara en passage till en avlägsen ö. Där, på toppen av en klippa, kikar vi ut mot resten av världen i Elden Ring. Då slår det oss vad som är den främsta skillnaden mot tidigare alster. Nämligen friheten. Ja, det är fortfarande brutalt svårt emellanåt, särskilt för den som är ovan att spela actionspel av den här sorten. Och även om du är rutinerad lär du också fastna på en av de större bossarna som huserar på kartan.

Men du är inte låst till att göra något, utan kan i stället välja aktivitet efter spelstil. Kanske är du den som föredrar att vara riktigt förberedd och spenderar därför mycket tid ute för att hitta de bästa recepten för olika brygder. Eller den som vill göra alla sidoaktiviteter först, alternativt utforska hela kartan i stället för att ge sig raka vägen mot slottet. Givetvis kan det finnas begränsningar vi inte vet om än, då det trots allt är en demoversion vi spelar.

Vad som däremot är garanterat är att världen är gigantisk och att faran lurar bakom varje kulle. Frågan du bör ställa dig fram till spelets lansering är huruvida du är beredd på de svårigheter som kommer att medfölja. Klarar du att dö om och om igen för att få utforska vad som på förhand ser ut att vara något utöver det vanliga? Helt enkelt, är du beredd på att ”git gud”?

Elden Ring släpps den 25 februari 2022 till Playstation 5/4, Xbox One, Xbox Series X/S och pc.