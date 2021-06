E3-förfesten Summer Games Fest bjöd på en riktig överraskning när det livesända speleventet avslutades med att visa upp det kommande actionrollspelet Elden Ring.

Spelet som utvecklas av From Software, som även ligger bakom Dark Souls, Bloodborne och Sekiro: Shadows Die Twice, har inte synts till sedan det först presenterades under E3 2019, varför många fans började oroa sig för att det blivit nedlagt.

Spelet, vars historia är ett samarbete mellan regissören Hidetaka Miyazaki och fantasyförfattaren George R. R. Martin, är nu planerat att släppas 21 januari 2022 till pc, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One och Xbox Series X/S.

