Testad produkt: Oneplus Nord CE 5G

Pris: Kostar 4 290 kronor hos Elgiganten

När Oneplus släppte första Nord förra sommaren var det en intressant överraskning. Tillverkaren som tidigare varit synonymt med blixtsnabba premium-telefoner gjorde en nysatsning i mellanklass och tog med sig flera av toppmodellernas egenskaper. Nu har uppföljaren med namnet Oneplus Nord CE 5G presenterats.

Betyg 3 av 5 Omdöme Nya Nord är en försiktig uppgradering som inte lockar fram samma entusiasm som föregångaren. Förutom hörlursuttag, mer prestanda och batteritid, så kan du lika gärna köpa förra årets modell. På ett par punkter är den förra till och med bättre. Nord CE 5G är en godkänt bra telefon och inget vi egentligen avråder från att köpa. Den är bara beklämmande ointressant. Positivt Snygg och välbyggd

Stort, snabbladdat batteri

Hörlursporten är tillbaka

Kompetent huvudkamera Negativt Inget stort lyft från föregångaren

Trist monohögtalare

Medelmåttig vidvinkel- och selfie-kamera Stort test: Bästa smartphone under 6 000 kronor

Det är inte världens lättaste namn att komma ihåg. CE ska i alla fall vara kort för Core Edition och syftar på att ”bevara kärnupplevelsen i Oneplus Nord”. Vad det nu innebär. Varför Oneplus insisterar på att produktnamnet ska ha 5G utskrivet vet vi inte heller. En bra mellanklassmobil 2021 har väl 5g-stöd i vilket fall som helst? Vi kan inte se att det finns någon 4g-version av mobilen, I alla fall inte i Sverige. Nord 2 hade varit att föredra som namn. Men är visst fortfarande reserverat för en kommande telefon.

Själva telefonen är ett solitt kvalitetsbygge av den sort vi förväntar oss från Oneplus. Det är samma kombination av plan 2,5d-glasyta på framsidan och plast med hög kvalitetskänsla i den blanka ramen och matta bakstycket. Den grönblå färgen som charmade oss förra året är kvar, liksom en dämpat gråsvart. Nytt är att det också finns en ljusare pärlemorsvit modell.

Nya Nord är aningen tunnare och lättare än föregångaren och faktiskt den tunnaste Oneplus-modellen på flera år, vilket Oneplus är mycket angelägna om att påpeka. Även om det är med så liten marginal att det knappt märks. Det är en behändig och bekväm mobil att hantera, trots att Oneplus nu fått plats med större batteri.

Det är på hela 4 500 milliamperetimmar, levererar övertygande driftstid och som dessutom är utmärkt snabbladdat. Nytt, eller nygammalt, är att hörlursporten gör comeback. Det saknades på första Nord.

Plats att plugga in lur i botten är ett plus. Att telefonens enda högtalare strax brevid inte låter något vidare är ett minus.

Två modeller till Sverige

Vi testar telefonen med toppkonfigurationen 12 gigabyte ram och 256 gigabyte lagring, vilken har ett pris på 4 290 kronor. Det finns också en enklare modell med 8 gigabyte ram och 128 gigabyte lagring för 3 490 kronor. Det gör uppgradering procentuellt dyrare och flertalet användare lär nog spana in billigare modellen. En tredje variant med sex gigabyte ramminne ska också finnas, men den säljs inte i Sverige.

Med Snapdragon 750G som systemkrets, likadan som sitter i Samsung Galaxy A52, får du gott om prestanda för de flesta appar och situationer. Något stort lyft från prestandan i Oneplus Nord är det dock inte. Oneplus får här se sig besegrade av flera mobiler, till exempel Poco X3 Pro och Xiaomi Mi Lite.

Bildskärmen känns också den som en upprepning från förra året. Det är alltjämt en 1080p amoled med fina färgegenskaper och ljustyrka som räcker bra i alla lägen. Bildfrekvensen är 90 Hz, något som Oneplus var tidiga med i den här prisklassen. Men ett år är en lång tid och nu är det vardagsmat även i mellanklass, till och med i en del ännu billigare mobiler.

Fortfarande bara mono

Tyvärr har de inte gjort något åt det som vi tyckte var Oneplus Nords största nackdel, ljudet. Visserligen har den nu hörlursuttag, vilket är ett plus i kanten, men hörlurar gick tidigare att ansluta via usb c. Det stora problemet är en trist monohögtalare som ger ett platt ljud utan distinkta detaljer, särskilt i diskanten. Den låter varken bra för musik eller media, men har rätt klang för röster. Snyggt låter det då inte, men i alla fall tydligt.

Fyra linser har bivit tre. Effekten? Ingen mer makro.

Telefonen har fått en ny uppsättning kameror. Det är tre linser på baksidan istället för som tidigare fyra. Den separata makrokameran har plockats bort och har inte ersatts av makrofunktion via någon annan lins, den typen av närbilder får du således klara dig utan. Annars har Oneplus Nord mer eller mindre samma fotomöjligheter som tidigare, fast med färrre förbättringar.

Huvudkameran är en uppgraderad 64-megapixelsensor med pixelbinning som producerar 16-megapixelbilder som standard. Bilder i dagsljus blir överlag skarpa, med snygga och neutrala färger. Den producerar bilder med högre kontrast än många andra kameror, framförallt med extra djup i mörka partier. Det ser snyggt dramatisk effekt i bilder, men gör också att detaljer som är lätta att se med blotta ögat helt försvinner.

Kameran hänger med bra i mörka miljöer. För nattfoto utomhus får du snygg och verklighetstrogen färg och stämning i normalläget eller extra dynamik med detaljer i ett manuellt nattfoto-läge. Även inne med dämpad belysning håller kameran färgerna neutrala. Här tappar bilden dock mycket i detalj när ljuskompensering måste arbeta hårt.

Kameraappen är nästan likadan som i Oneplus 9 och 9 Pro, men med enklare funktionalitet och utan Hasselblad-designen. En smart funktion är att du kan välja vilka olika fotolägen du ska ha snabbåtkomst till.

Tappar kvalitet i svagt ljus

Appen har ett 2x zoomläge, men det är inte optiskt, utan bara en beskärning av vad huvudsensorn plåtat. Det går sedan att digitalzooma upp till 10x, men över 2x blir det alldeles för suddigt. Vidvinkelkameran gör ett bra jobb med detaljer, färger och ljus, så länge det är fullt dagsljus. Men den tappar snabbt i kvalitet framåt kvällen. Vid nattfoto blir bilder missfärgade, fokus i hörnen blir lidande och vi får till och med problem med linskorrigeringen.

Den tredje kameran, tidigare stödkamera för djupseende, är numera en monokrom kamera som även ger huvudkameran extra ljusinformation. Vad den gör för kvaliteten i huvudkamerans bilder är oklart. Men de är väl godkända, så vi antar att den gör jobbet.

Framsidans selfiekamera, som var dubbel i första Nord, en 32-megapixel huvudkamera och en 8-megapixel vidvinkel, är nu en ensam betydligt enklare 16-megapixel kamera. Den tar kompetenta självporträtt i de flesta ljusförhållanden och har pålitlig ansiktsdetektering. Men visst är den ett steg tillbaka från föregångarens mångsidighet.

Specifikationer

Produktnamn: Oneplus Nord CE 5G 12/256 GB

Testad: Juni 2021

Tillverkare: Oneplus

Systemkrets: Snapdragon 750G

Processor: Kryo 570 Gold 2,21 GHz + 6st Kryo 570 Silver 1,8 GHz

Grafik: Adreno 619

Minne: 8/12 GB

Lagring: 128/256 GB

Bildskärm: 6,43 tum amoled, 1080 x 2400 bildpunkter (20:9), 90 Hz

Kameror: 64 megapixel + 8 megapixel vidvinkel + 2 megapixel monokrom med led bak, 16 megapixel fram

Anslutningar: Usb 2 typ c, 3,5 mm headset

Kommunikation: 2g, 3g, 4g, 5g, wifi 5, bluetooth 5.1, agps, Galileo, nfc

Operativsystem: Android 11 med OxygenOS 11

Övrigt: Dubbla sim, fingeravtrycksläsare, vattentålig (IP65/IP68)

Batteri: 4 500 mAh, 20h 40min onlinevideo (wifi, hög ljusstyrka), ca 18h blandad användning (4g, låg ljusstyrka), ca 30h samtal

Storlek: 15,45 x 6,8 x 0,8-0,95 cm

Vikt: 169 gram

Pris: Kostar 4 290 kronor hos Elgiganten

Prestanda

Antutu Benchmark: 391 049 poäng

Geekbench 5: 1 825 poäng

Geekbench 5 en kärna: 639 poäng

3dmark Wild Life: 1 112 poäng

Läshastighet, lagring: 1 004,9 MB/s

Läshastighet, skrivning: 497,2 MB/s