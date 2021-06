Square Enix avslöjade under sin E3-presskonferens att utvecklaren Eidos Montreal, som tidigare är mest kända för Deus Ex: Human Revolution, nu gör spel om Marvel's Guardians of the Galaxy.

I spelet tar du rollen som gruppens ledare Star Lord och går på äventyr i universum tillsammans med ditt kompisgäng av antihjältar. Detta samtidigt som du försöker se till så de inte har ihjäl varandra av ren osämja. Spelet kommer blanda actionscener med en berättelse där du måste fatta beslut som kan leda till olika vägar för handlingen.

Guardians of the Galaxy kommer att släppas 26 oktober till pc, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One och Xbox Series X/S.

