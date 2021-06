Netflix ska göra en egen tv-serie, Untold, om den svenska musikstreamingtjänsten Spotify och dess medgrundare Daniel Ek och Martin Lorentzon. Nu är det klart att den fiktionella tv-serien baserad på verkliga händelser kommer att släppas under 2022, rapporterar Engadget.

Tv-serien kommer bland annat skildra Spotifys kamp mot resten av musikindustrin under företagets tidiga dagar såväl som konflikten med konkurrenten och techjätten Apple.

Edvin Endre (Vikings) kommer att spela rollen som Daniel Ek, Ulf Stenberg (Bjönstad) kommer spela den tidigare Universal Music Sverige-chefen och Spotify-stödjaren Per Sundin, Gizem Erdogan (Kalifat) kommer spela Petra Hansson, en av skaparna bakom Spotifys premium-modell, Joel Lützow (Gåsmamman) kommer spela Spotifys tidigare CTO Andreas Ehn och Christian Hillborg (The Last Kingdom) kommer spela Spotify-medgrundaren Martin Lorentzon.

Untold ska vara inspirerad av boken Spotify Inifrån: Så blir man största i världen av Sven Carlsson och Jonas Leijonhufvud

Läs också: Svenskar är Nordens största piratkopierare