Nintendo visade under sin E3-presskonferens för första gången upp spelbarheten för den kommande uppföljaren till det hyllade The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Senaste gången företaget visade något från spelet var 2019.

Den nya trailern avslöjar att uppföljaren kommer utspela sig i samma värld som Breath of the Wild, men att den är gravt förändrad då stora delar av landet brutits sönder och stigit upp i himlen. Den korta men packade trailern ger också flera lådtrådar om nya spelfunktioner och annat innehåll.

Enligt Zelda-producenten Eiji Aonuma siktar Nintendo på att spelet ska släppas någon gång under 2022.

