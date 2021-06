I samband med sin E3-presskonferens avslöjade Nintendo att ett nytt spel i Metroid-serien, Metroid Dread, kommer att släppas den 8 oktober i år till Nintendo Switch.

Metroid Dread blir det första 2D-Metroid-spelet på 19 år. Detta till skillnad från Metroid Prime-serien som är 3D-spel i första person.

Nintendo nämnde även att Metroid Prime 4 fortfarande är under utveckling. Det spelets existens tillkännagavs för första gången under 2017 och sedan dess har inte mer än en logotyp visats. Under 2019 ska spelets utveckling, som inledningsvis hanterades av Bandai Namco, startat om med Nintendos egen studio Retro Studios.

Läs också: Nintendo visar upp spelbarheten för nya Zelda