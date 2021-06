Kutym under 2021 har blivit att, trots publikförbud och begränsningar, fortfarande försöka hålla diverse spels olika världsmästerskap. Rainbow Six Siege har redan haft sitt. Dota 2, League of Legends och CS:GO kommer att hållas senare i höst.

I detta läge väljer dock Rocket League-skaparna Psyonix och ägarna Epic Games att fortsätta undvika onödiga reser och risker för spelet Rocket League. I stället hålls regionala mästerskap i de fyra olika regionerna Europa, Nordamerika, Oceanien och Sydamerika.

För de två sistnämnda står turneringen endast mellan de två bästa lagen från den senaste säsongen, där de spelar som mest 3 stycken bäst av 7 matcher innan en vinnare koras.

Europa och Nordamerika hade sina premiärmatcher igår och serierna kommer att avgöras på söndag. BDS, som är storfavoriter i EU efter att ha vunnit varje major under säsongen, spelar sin första match 17:00 på torsdag. Dagen efter kommer den fyrfaldige världsmästaren Turbopolsa, med sitt lag Envy, att kliva in i turneringen för att försöka vinna Nordamerikas topp-pris.

Följ veckans matcher på Rocket Leagues Twitchkanal.