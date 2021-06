Facebook kommer nu att genomföra ett mindre test för annonser i deras vr-headset Oculus. Dessa kommer att dyka upp i ett par kommande appar varav Blaston från Resolution Games är först ut.

Företaget säger att de tittar på annonser som ett möjligt sätt för utvecklare att tjäna pengar på sitt innehåll. Målet är på sikt att Oculus vr-plattform ska bli självförsörjande genom en rad olika affärsmodeller för olika innehåll och publiker.

Enligt Facebook kommer annonserna använda sig av samma principer som de på Facebook. Det kommer också vara möjligt att gömma specifika annonser och annonsörer. Sedan tidigare har annonser redan börjat testas på Oculus mobilapp.

Facebook kommer under testet att samla in respons från utvecklare och användare för utvärdering. Det finns just nu inget datum för när annonser kan komma att bli mer brett tillgängliga över Oculus-plattformen och Oculus mobilapp.

Läs också: Nya Playstatation VR-headsetet får oled och släpps i slutet av 2022