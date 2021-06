I november har The Beatles-dokumentären Get Back premiär på Disney Plus. Det är en miniserie i tre delar på totalt sex timmar som har gjorts av ingen mindre än Peter Jackson.

Han har tillbringat tre år med att klippa ihop dokumentären från över 60 timmar video inspelat 1969 av Michael Lindsay-Hogg, och över 150 timmars ljudinspelningar från samma tid. Inspelningarna gjordes medan gruppen skrev och repeterade 14 nya låtar inför vad som blev den sista konserten, på taket av skivbolaget Apple Corps kontor på Saville Row i London.

Dokumentären har gjorts med stöd av Beatles överlevande medlemmar Paul McCartney och Ringo Starr, och även Yoko Ono och Olivia Harrison. Enligt Peter Jackson är det inte tal om någon nostalgifest utan en ”rå, ärlig och mänsklig” film som visar Beatles ”mer intimt än någonsin”.

De tre delarna börjar visas 25, 26 respektive 27 november, det vill säga under amerikanska Thanksgiving-helgen.