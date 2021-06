Steven Spielbergs produktionsbolag, Amblin, har skrivit kontrakt med Netflix om att ta fram minst två långfilmer per år till streamingtjänsten, rapporterar Variety.

Det är för stunden oklart vad för filmer det handlar om och om Steven Spielberg själv kommer att regissera någon av dem.

Sedan tidigare har Amblin producerat The Trial of the Chicago 7 för Netflix och i dagsläget jobbar de också på filmen Maestro om kompositören Leonard Bernstein.

Amblin har också ett långtgående kontrakt med Universal Pictures, vars ägare Comcast också äger streamingtjänsten Peacock.

