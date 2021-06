E-sporten kämpar i motvind för att bli accepterad i svenska Riksidrottsförbundet. För drygt tre veckor sedan skedde en ny omröstning kring ansökningar som lämnats in av Svenska e-sportförbundet och E-sportförbundet SESF under det årliga Riksidrottsmötet. Återigen avslogs ansökningarna av förbunden under stämman, som bland annat tog stöd i otydligt preciserade idrottsgrenar och vilken form av fysisk idrott som bedrivs.

Det sätter käppar i hjulet hos spelutgivaren Valve, som planerat att hålla det enorma Dota 2-mästerskapet The International i Stockholm i höst. Detta mästerskap har skjutits upp ett år på grund av covid-19-pandemin. Eftersom e-sporten inte anses vara en elitidrott i Sverige kan spelare och personal runt lagen inte beviljas det särskilda inresetillstånd som krävs i pandemitider, skriver Valve i en uppdatering på sin sajt.

Valve ska trots det officiella beslutet från Riksidrottsförbundet ha vädjat direkt till inrikesdepartementet för ett undantag, men fått nobben. Man hänvisar också till det rådande politiska läget i Sverige som anledning till att nu söka efter ett annat land där turneringen inte skulle stöta på samma hinder. Spelutgivaren räknar med att hitta en lösning och meddelar att kvalificeringsrundorna börjar som planerat den 23 juni.

Det är fortfarande förhållandevis få länder som erkänner e-sporten som officiell idrottsgren. I Sverige råder alltså för närvarande en situation där pandemin begränsar möjligheten att hålla stora evenemang utanför sport-sfären samtidigt som e-sportorganisationernas ansökan om medlemskap i RF nekats. Fortsättning lär följa i frågan.

