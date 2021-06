Testad pprodukt: Mi Electric Scooter 1S Nordic

Pris: Kostar 4 888 kronor hos Proshop

Vi har testat många elsparkcyklar som tävlat med såväl batterikapacitet som fartresurser, men ju kraftigare modell desto större och tyngre blir resultatet. Om du vill glida fram kungligt med påkostad komfort och fjädring som sväljer minsta ojämnhet i vägen, ja då är inte Xiaomis lilla 1S-modell något för dig. Framför allt om du vill kunna glida förbi hurtiga stavgående pensionärer i uppförsbackarna. Nej, här är målgruppen istället dig som är ute efter något lätt och smidigt att köra städat med.

Betyg 4 av 5 Omdöme En prisvärd och praktisk liten elsparkcykel för dig som inte kräver massor av kraft eller bästa möjliga komfort utan istället uppskattar minimalistisk design, lågt pris och smidigt format. Positivt Minimalistisk design

Enkel att fälla ihop

Bluetooth och stöd för Xiaomi Home-appen

Bra abs-bromsar Negativt Klen kraft i uppförsbackar

Går stötigt Läs vårt stora test av elsparkar

Snygg och smidig

Designen är minimalistisk och det är väldigt enkelt att fälla ihop elsparkcykeln. Eftersom den inte väger mer än 12,5 kg är den enkel att lyfta in i bilen eller till och med bära med sig korta sträckor. Det finns bara en knapp mellan handtagen, håll in den för att starta eller stänga av maskinen. Ett kort tryck sätter på eller stänger av lampan framtill. Den här knappen används även för att para ihop elsparken med appen Mi Home, för att exempelvis låsa scootern. Plus för att den här modellen har ett fotgängarläge, som hjälper när du vill leda elsparkcykeln.

Modellen är riktigt lätt att fälla ihop.

Mi Electric Scooter 1S lovar 30 kilometers räckvidd på pappret med en maxhastighet på 20 km/h. När du rullar igång den och hoppar på startar den upp mjukt och fint, sedan glider du fram utan problem på vägarna. Komforten är inte jättebra, här gäller det att undvika vägkanter. Vi har dock testat betydligt sämre modeller. Bägge hjulen är luftfyllda, men vibrationer fortplantar sig ändå snabbt upp i kroppen. Och vid uppförslut går det inte fort, motorn är helt enkelt klen. Fjorton procents lutning som tillverkaren anger är i överkant.

Bromsarna tar bra!

Batteriet i elsparkcykeln är på 48 V och har 12 Ah kapacitet. Vi upplevde att den kom dryga 25 kilometer på en laddning, när vi spred ut körningarna över någon veckas tid. Bra nog för de flesta! Det tar sedan cirka fem timmar att ladda den när du tömt batteriet.

Du lägger enkelt till elsparkcykeln i appen.

Det som gör att vi, efter flera veckors körning, gillar den, är att den är enkel och smidig att hantera samtidigt som den är förhållandevis billig. Vi har utmanat den med turer på olika underlag i både regn och solsken. Även om komforten eller kraften inte går att jämföra med större modeller räcker den för många. Den är helt enkelt väldigt genomtänkt och prisvärd. Rekommenderas!

Specifikationer

Modell: Mi Electric Scooter 1S

Testad: Juni 2021

Mer info: Mistore

Motor: 250W W

Batteri: Lithium, 48 Volt , 12 Ah

Däck fram/bak: luftfyllda

Räckvidd fulladdad: 30 km

Maxhastighet: 20 km/h

Stötdämpare fram/bak: Nej

Laddningstid: 5 timmar

Belysning: Fram och bak

Hopfällbar: Ja

Dimensioner hopfälld: 1080 x 430 x 490 mm

Dimensioner öppen: 1080 x 430 x 1140 mm

IP-klassad: IP54

Vikt: 12 kg

Maxlast: 100 kg

