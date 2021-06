Redan den 10 juni berättade Microsoft att företaget är i slutskedet av att uppgradera sitt Xbox Cloud Gaming. Datacentren skulle få hårdvara som matchar den i Xbox Series X, och det verkar nu ha blivit verklighet, skriver The Verge.

Fler spel har fått uppgraderade grafikinställningar, däribland Yakuza: Like a Dragon and Rainbow Six Siege. Andra spel laddar betydligt snabbare och visar bättre prestanda under spel, exempelvis Forza Horizon 4. Alla spel verkar dock inte köra på den nya hårdvaran riktigt ännu.

I ett uttalande till The Verge bekräftar Microsoft att man rullar ut ny hårdvara just nu, och att man kommer presentera fler nyheter på ämnet snart.