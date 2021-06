Efter fjolårets succé har det månadslånga eventet Gamers Without Borders ännu en gång slagit upp de virtuella portarna. Under en storartad folkfest hålls diverse underhållningsprogram för att samla in så mycket pengar som möjligt. Ta del av podcasts, medverka i virtuella konserter, tävla i cosplay, delta i publikturneringar och inte minst kolla toppeliten när de tävlar i några av världens största spel.

Just nu pågår Counter-Strike: Global Offensive-turneringen som börjar närma sig starten för andra gruppen och slutspelet tar fart i helgen. Här tävlar lagen för prestigen att slå några av de mest välkända lagen i världen, men också för att få välja vilken välgörenhetsorganisation som får prispotten. Utöver CS:GO kommer bland annat spelen Fortnite, Rainbow Six Siege och Rocket League att få egna turneringar.

Bidragen kommer gå till att ge vaccin till människor där möjligheten att få just detta är utom räckhåll. Utöver donationerna kommer 10 miljoner dollar att doneras till olika välkända organisationer som jobbar med just detta ärende.

Ta del av årets största välgörenhetsevent riktat mot gamers och kolla in schemat för den kommande månaden för just de event du är intresserad av.