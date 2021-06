Instagram för webbläsaren har länge varit en nedbantad version av Instagram som saknar flera av möjligheterna som finns i appen, men sakta men säkert lägger Facebook-ägda Instagram till funktioner även här.

Just nu testar Instagram ett sätt att skapa inlägg via webbläsaren för desktop-datorer, något som sociala medier-konsulten Matt Navarra var först att upptäcka. Det är möjligt att välja bildförhållande, lägga till filter, och göra enkla redigeringar direkt från webbläsaren.

Facebook bekräftar i ett uttalande till Bloomberg att man testar detta eftersom ”vi vet att många människor använder Instagram från sina datorer”.

NEW! @Instagram lets you create + publish posts via desktop! pic.twitter.com/JWzwKg1kyO