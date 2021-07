Under andra kvartalet 2021 levererade Tesla för första gången mer än 200 000 bilar inom ett kvartal och slår därmed sitt eget rekord, skriver Tesla i ett pressmeddelande. Tesla levererade närmare bestämt 201 250 bilar under föregående kvartal, vilket är ett "all time high" för företaget under ett och samma kvartal.

Nästan alla leveranser bestod av Model 3 eller Model Y. Bara 1 890 bilar var av Model S eller Model Y. Nya Model S Plaid började inte levereras på den amerikanska marknaden förrän 10 juni.