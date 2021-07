Om du vill lägga vantarna på ett förseglat och aldrig tidigare använt Zelda-spel har du chansen ett par dagar till. Det rör sig om spelet The Legend of Zelda från 1987, som säljs av auktionshuset Heritage Auctions. Just nu är det tre dagar kvar av auktionen och rådande högsta bud är strax över 900 000 kronor (110 000 dollar). Detta skriver sajten Gamesradar.

Auktionshuset säger att den här versionen av NES-originalet är särskilt betydelsefullt med tanke på att produktionen av just denna version endast pågick en kort tid i slutet av 1987. De har även ett förseglat Mario Bros du kan buda på. Just nu är högsta budet 42 000 dollar.

Om du tycker att det är dyrt kan vi meddela att det dyraste spel som någonsin sålts gick för dryga fem miljoner kronor på auktion. Spelet var en förseglad version av Super Mario Bros för NES.