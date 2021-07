I samband med Nintendos årliga möte med aktieägarna fick de närvarande cheferna frågan om vilka som var deras favoritspel någonsin? Bland de svarande var då självaste Shigeru Miyamoto som ligger bakom spelserier som Super Mario och The Legend of Zelda. Något som först uppmärksammades av Kotaku.

Så vad spelar personen som i princip definierat vad tv-spel är för många?

"Jag tenderar att spela spelen som jag skapat själv, så jag har inte influerats mycket av spelen från andra företag. Det sagt, det första spelet som influerade mig när jag började jobba som spelutvecklare var Pac-Man, och från ett designperspektiv tycker jag Tetris är underbart. För stunden är jag fast i Pokémon Go. Det här spelet, som jag spelar tillsammans med min fru, är en dröm som blivit sann om att spela spel med hela familjen. Jag har haft roligt med Pokémon tillsammans med min fru och mina grannar i ungefär två år nu. Den genomsnittliga personen som spelar Pokémon Go i Japan är nog omkring 60 år (skratt)," sa Shigeru Miyamoto under mötet.

Pokémon Go är utvecklat av Niantic tillsammans med Nintendo och The Pokémon Company som Nintendo äger 33 procent av.