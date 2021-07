2019 gav sig legendariska motorcykeltillverkaren Harley-Davidson in på marknaden för elmotorcyklar, med den helelektriska Livewire. Nu har företaget lanserat uppföljaren Livewire One, med flera trevliga nyheter och en rejäl överraskning, rapporterar The Verge.

Ursprungliga Livewire kostade knappt 30 000 dollar i USA, men den nya modellen är nästan 8 000 dollar billigare med ett startpris på 21 999 dollar.

Utöver det lägre priset har Harley Davidson lyckats pressa ur 33 procent längre räckvidd, 23,5 mot 17,7 mil. Med en snabbladdare kan du dessutom ladda till 80 procent på tre kvart eller fullt på en timme. Motorcykeln har också fått en ny sexleds tröghetssensor som ska hjälpa till vid inbromsning och kurvtagning.

Harley-Davidson ska visa upp Livewire One på mässan Northern California International Motorcycle Show som inleds 18 juli. Den kommer till att börja med enbart säljas i Kalifornien, New York och Texas så svenska fans lär få vänta ett tag.