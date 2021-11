Sajten Justwatch har tagit en närmare titt på användningen av betaltjänster för strömmande video ur ett svenskt perspektiv.

Ohotad etta är fortfarande Netflix med en marknadsandel på 23 procent under årets tredje kvartal, men det är ändå en viss minskning jämfört med förra kvartalet.

En bit bakom kommer Disney Plus och HBO med 16 respektive 14 procent, men det bör påpekas att undersökningen är gjord före lanseringen av HBO Max.

Efter de tre giganterna kommer i tur och ordning Viaplay, Amazon Prime Video, C More och Paramount Plus.

Marknadsandelar i Sverige tredje kvartalet 2021:

Netflix: 23 procent Disney Plus: 16 procent HBO: 14 procent Viaplay: 11 procent Amazon Prime Video: 10 procent C More: 7 procent Paramount Plus: 2 procent

Övriga tjänster, däribland Discovery Plus och Apple TV Plus, har en sammanlagd andel på 17 procent.