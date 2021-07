Sajten Justwatch har tagit en närmare titt på användningen av betaltjänster för strömmande video ur ett svenskt perspektiv.

Det kommer kanske inte som någon större överraskning att Disney Plus ökar mest, något som innebär att tjänsten nu har en marknadsandel på 16 procent.

Ohotad etta är fortfarande Netflix med en marknadsandel på 25 procent. På tredje plats återfinns HBO Nordic, följt av Viaplay, Amazon Prime Video och C More.

Jämfört med början av året har HBO tappat flest tittare, men det kan komma att ändras när HBO Nordic ersätts av HBO Max. Även Viaplay har tappat tittare sedan januari, medan Amazon Prime Video och C More mer eller mindre står stilla.

Marknadsandelar i Sverige andra kvartalet 2021:

Netflix: 25 procent Disney Plus: 16 procent HBO Nordic: 15 procent Viaplay: 13 procent Amazon Prime Video: 10 procent C More: 7 procent

Övriga tjänster, däribland Discovery Plus, Paramount Plus och Apple TV Plus, har en sammanlagd andel på 14 procent.