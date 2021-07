Universal har slutit ett nytt avtal med Amazon som kommer innebära att företagets nya filmer kommer visas exklusivt på Prime Video, efter att de först haft en kortare visningsperiod på streamingtjänsten Peacock. Både Universal och Peacock ägs av jättebolaget Comcast.

Bland Universals stora filmer och varumärken syns titlar som Fast & Furious, Jursassic Park, Bourne, Minioner, Get Out, Puss in Boots och Love Actually.

Även den kostnadsfria streamingtjänsten IMDB TV, som också ägs av Amazon, kommer få ta del av en samling nya och äldre Universal-filmer som kommer visas med reklam. Bland annat flera animerade filmer som Sing 2, Dumma Mej 2, Shrek 2 med flera.