Nvidias spelstreamingtjänst, Geforce Now, fick en tuff lansering under 2020 när flera stora utgivare valde att hoppa av strax efter att tjänsten gick från beta till färdig version.

Sedan dess har Nvidia förhandlat nya licensavtal och sakta byggt upp biblioteket med spel som är tillgängliga att strömma via tjänsten. Nu meddelar företaget att efter veckans senaste tillskott så går hela 1000 olika spel att strömma via Geforce Now.

Likväl saknas fortfarande mängder av titlar från stora utgivare som Activision Blizzard, Bethesda, Xbox Game Studios och Warner Bros.

Användare på Geforce Now köper inte spel till tjänsten utan strömmar istället spel de redan äger via Nvidias kraftfulla datorer. Tjänsten finns i en gratisversion med köer och spelsessioner som begränsas till 60 minuter samt en betalversion.