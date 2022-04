Den 29 mars var det premiär för CNN Plus, men redan nu har ägarbolaget Warner Bros. Discovery bestämt sig för att lägga ner den nya strömningstjänsten.

Enligt CNBC har CNN Plus endast lockat 10 000 tittare per dag, vilket är långt under förväntningarna.

Tjänsten har erbjudit originalprogram, direktsändningar och interaktiva program som skiljer sig från CNN:s linjära sändningar, något som uppenbarligen inte har fallit tittarna i smaken.

Prenumeranterna ska nu få pengarna tillbaka, medan de anställda på CNN Plus ska få möjlighet att ansöka om jobb på ”vanliga” CNN.

I samband med att CNN Plus slutar sända den 30 april kommer tjänstens chef Andrew Morse bli av med sin anställning på Warner Bros. Discovery.