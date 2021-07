Lagom till inledningsceremonin för OS har Google släppt en av sina mest invecklade Doodles någonsin, sportrollspelet Champion Island Games. Spelet är i 16-bitarstil som klassiska snes-spel à la Link to the Past och Secret of Mana, och du har rollen som Calico Ninja Cat, en katt som är duktig på det mesta.

På ön kan du tävla i sju sporter, bland annat bordtennis, bågskytte och klättring, och utmana olika japanska mytologiska väsen. Bland annat tar du dig an ett lag onis (ett slags demoner) som har bildat ett rugbylag.

Spelare kan gå med i ett av fyra lag (röd, blå, grön och gul) och alla spelare i hela världen samlar sedan poäng för sina lag. I skrivande stund leder röda laget med god marginal.

Champion Island Games har utvecklats av japanska Studio 4°C. Som med andra Doodles når du det genom att besöka google.com och klicka på loggan.