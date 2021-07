Musikvideon för Rick Astleys låt Never Gonna Give You Up har nu passerat över en miljard visningar på Youtube.

Musikvideon är främst känd som huvudkomponentet till internet-memet rickrolling, som går ut på att lura någon att klicka på en länk för något som istället visar sig vara musikvideon.

Memet populariserades på 4chan under 2006 och spred sig till resten av nätet under 2007. Under 2008 var rickrolling ett allmänt känt kulturefenomen som återkom både på och utanför internet.

Märk väl att antalet visningar bara gäller för huvudvideon och inte för de otaliga remixer och covers av Never Gonna Give You Up som finns på Youtube.

– Det är helt sinnes, världen är en underbar och vacker plats och jag är väldigt tursam, säger Rick Astley själv i en video via Twitter.

