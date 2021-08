Anandtech hann se ett foto som under söndagen delades på Twitter av Gregory Bryant, chef för Intel-avdelningen Client Computing Group.

Fotot var inget märkvärdigt rent fotografiskt, men i bakgrunden syntes en bild från en presentation som handlar om framtidens thunderbolt-teknik, och därmed verkar avslöja thunderbolt 5.

Bilden från presentationen visar två diagram som inte säger så mycket, och avklippt text som lyder:

[…]SB 80G is targeted to support the existing USB-C ecosystem

[…]he PHY will be based on a novel PAM-3 modulation technology

[…]N6 test-chip focusing on the new PHY technology is working in

[…]showing promising results