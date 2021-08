Facebook stängde av kontona vilket nu stoppar möjligheten för forskarna att studera politiska annonser och desinformation, detta skriver TechCrunch. Facebook anklagade forskarna för ”obehörig skrapning” av användarinformation vilket skulle kunna äventyra andra användares integritet.

Facebooks agerande drabbade Laura Edelson och Damon McCoy, två välkända forskare som är anslutna till New Yorks Universitys projekt ”Cybersecurity for Democracy”.

Det är inte första gången Facebook agerat mot forskarna. Några veckor innan det amerikanska valet 2020 blev de ombedda att upphöra med sin forskning samt att dra tillbaka publicerade resultat. Forskarna har använt ett verktyg som heter Ad Observer, som vem som helst kan använda. Verktyget ger forskare en inblick i hur Facebook riktar sina annonser.

”Genom att stänga av våra konton har Facebook effektivt avslutat vårt arbete” sa Edelson på Twitter.

Under onsdagen uppmärksammades Facebooks agerande av några medlemmar ur den amerikanska kongress. Senatorn Ron Wyden kritiserade Facebooks beslut att straffa forskarna på Twitter medan Senator Mark Warner kallade beslutet ”väldigt oroande”.

After years of abusing users' privacy, it's rich for Facebook to use it as an excuse to crack down on researchers exposing its problems. I've asked the FTC to confirm that this excuse is as bogus as it sounds. https://t.co/eHuPiVYFe9