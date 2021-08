Testad produkt: Oneplus Nord2

Pris: 5 290 kronor hos Webhallen

Oneplus breddande av produktportföljen, som inleddes med just Oneplus Nord förra året, ångar vidare, och med sommarens sammanslagning av Oneplus med mobiljätten Oppo är det klart att Oneplus inte är den unika mobiltillverkare de en gång var. På gott och ont. Toppmodellerna har gradvis gått från prisvärda och avskalade topputmanare till fullmatade lyxbyggen i högsta prisklass. Istället lanserades Nord som ett mellanklassalternativ.

Betyg 5 av 5 Omdöme Nord 2 förbättrar sin från sin redan bra föregångare på flera punkter, framförallt med en rejäl prestandahöjning, bättre batteritid, markant bättre kamera och efterlängtade stereohögtalare. Att den samtidigt bjuder på en rörigare användarupplevelse kan vi förlåta. Nord 2 är en av de allra bästa telefonerna i sin prisklass. Positivt Mycket prestanda för pengarna

Snygg skärm och stereohögtalare

Påtagligt förbättrad kamera

Stort, snabbladdat batteri Negativt Ingen ip-klassning

Bitvis rörig kamera-app

I våras släppte Oneplus mobilen Nord CE , en mobil med minimala uppgraderingar jämfört med förra årets framgångsrika Nord. Det var inte den efterlängtade Nord 2 och kändes mest som ett sätt att hålla Oneplus i rampljuset i väntan på den riktiga uppföljaren. Nu är Oneplus Nord 2 här – och allt är förlåtet.

Till det yttre är Nord 2 mycket lik sin föregångare. Den har i stort sett samma dimensioner, med lika stor skärm och breda skärmkanter. Det är även här Gorilla Glass både på fram- och baksida, med lätt böjning av glaset mot långsidorna på baksidan. Nord 2 finns även den i en grönblå och en grå modell.

Ramen är av plast, men med den kvalitet detta kompositmaterial har i mobiler på senare tid saknar vi inte vare sig aluminium eller stål. Kvalitetskänslan och knapparna är av högsta klass.

Nu med dubbla högtalare

En av de saker som Oneplus lade till i Nord CE var hörlursuttag, men här är det liksom på original-Nord endast usb c som fysisk anslutning. Några hörlurar ingår inte, men lyckligtvis har utbudet av tredjepartslurar med usb c växt till sig på senare år. Via bluetooth stödjer den ldac och aptx hd, det går alltså att få bra kvalitet trådlöst.

Här har också Oneplus äntligen lagt till det som saknades i bägge de tidigare Nord-modellerna, stereohögtalare. Det är fin stereospridning, bra rymd i ljudet och bra kvalitet rakt igenom. Det finns mobiler med renare diskant och mer tryck i basen, men för en prispressad telefon är det svårt att klaga.

Det enda som egentligen saknas i den fysiska konstruktionen för att höja Nord 2 till premium-nivå är trådlös laddning och bättre definierad vattentålighet. Oneplus nämner ett visst stänkskydd, men den är till skillnad från Oneplus Nord CE inte ip-klassad. Det är en av de punkter där snäppet billigare Nord CE faktiskt är bättre. Ska du inte bada med telefonen behöver du inte oroa dig.

Oneplus Nord 2 ser nästan exakt ut som Oneplus Nord. Den stora skillnaden på utsidan är andra kameror. Till exempel framsidan, där föregångaren hade dubbla.

Rätta hastigheten

Nord 2 ger oss inget att klaga på när det gäller uppkopplingen. Det är 5g-stöd på dubbla sim och vi får snabb, problemfri uppkoppling på såväl 4g som 5g när vi testar. Över wifi är det wifi 6-stöd. Vi får inte riktigt de maxhastigheter som vi uppmätt med en del laptops, men snabbt går det, och mottagningen på långa avstånd övertygar.

Utseendemässigt skiljer sig Nord 2 från Nord annars enbart när det gäller kamerorna. På baksidan innebär det en bredare kamerapanel, som har liknande rektangulär design som premiummodellerna Oneplus 9 och Oneplus 9 Pro. Här får vi dock ingen Hasselblads-branding på kameran.

På framsidan är det hål i skärmen för en selfie-kamera istället för dubbla linser som i föregångaren. Det var en kul idé att ha separat vidvinkelkamera för selfies i Nord, men det visade sig tydligen inte vara populärt nog för att behålla. Det kan vi förstå. Dels var den kameran i sig inte särskilt bra, dels tog den upp irriterande mycket skärmplats. Nu får du istället en mer diskret selfie-kamera i ena hörnet, som är lätt att ignorera när du surfar, strömmar film och spelar spel.

Och du kan göra överraskande mycket av den varan på denna mellanklassmobil. Det har skett mycket intressant när det gäller systemkretsar till mobiler det senaste året. Framför allt i klassen strax under prestandamonstren. Qualcomm har breddat sin Snapdragon 800-serie till att inkludera mer prispressade alternativ som ger nära, men inte riktigt, topprestanda till telefoner i fler prisklasser.

Oneplus Nord 2 Gray Sierra. Ett alternativ för den som vill ha en färglös tillvaro.

Intressant processor-utmanare

Vi har till exempel testat Poco X3 Pro med Snapdragon 860 och Motorola Moto G100 med Snapdragon 870, som i bägge fallen ger mycket prestanda för pengarna. I Oneplus Nord 2 sitter istället Dimensity 1200 från Mediatek. Mediatek har länge dragits med ett lägre anseende än Qualcomm och fått se sig förpassad till enstaka budgetmobiler.

Men här tar de klivet in i finrummet och visar att de är att räkna med, även i denna klass. Dimensity 1200 är en krets som verkar designad för att direkt utmana Qualcomms nya premium light-kretsar, med åtta kärnor, sex nanometers teknik, 5g-stöd och andra moderniteter

I Nord 2 sitter i själva verket en specialversion av kretsen exklusiv för Oneplus, med namnet Dimensity 1200 AI. Den ska ha några extra ai-möjligheter upplåsta, som inte vanliga Dimiensity 1200 har, och Oneplus säger sig ha utnyttjat detta för bland annat videoförbättring och kamerafunktioner.

Övertygande resultat

Oneplus Nord 2 placerar sig ungefär halvvägs mellan mobilerna med Snapdragon-kretsar i cpu-prestanda, vilket är allt du behöver och lite till i nästan alla situationer. Surf, navigering, hantering av tunga dokument, multitasking och mediaströmning flyter på problemfritt.

Mest imponerande är dock grafikprestandan, som såvitt vi kan se överträffar vad de konkurrerande Snapdragon-baserade mobilerna levererar. Vi kör både Genshin Impact och Call Of Duty Mobile på Nord 2 utan att känna något stort behov av en gamingmobil. Visst går det snabbare med en Snapdragon 888, men det går bra nog här för de flesta spelares behov och det till ett mycket mer humant pris.

En bidragande orsak till det är att Nord 2, precis som förra Nord, är försedd med gott om ram-minne. Den säljs i två modeller, med åtta gigabyte ram och 128 gigabyte lagring eller 12 gigabyte ram och 256 gigabyte lagring. Den modell vi testat är den större av de två – vi skulle nog rekommendera att det är den du ska satsa på. Dels för extra arbetsminne, dels för att den inbyggda lagringen är allt du får – det finns i sann Oneplus-anda ingen mikro sd-kortplats för att utöka det på egen hand.

Simkortsläsare, usb och högtalare i botten. Den sista får nu sällskap av en framåtriktad högtalare i andra änden som inte bara är för samtal utan också för stereoljud till media. Och den låter bra i båda lägena.

Snygg skärm som kunde vara starkare

Skärmen, en amoled-panel på 2 400 x 1 080 bildpunkter levererar skarp bild och utmärkta färger, dci p3-klass på färgomfånget, hög färgkorrekthet både för det och i srgb-läge, stöd för hdr10 och hdr10+. Stödet för hdr10+ är dock som alltid hårt beroende av enskilda appar. Denna färgkvalitet får du i de flesta mobiler i mellanklass och uppåt nu för tiden, så det börjar bli svårt att avgöra vad som skiljer en bra ifrån en riktigt bra mobilskärm.

Det som Oneplus Nord 2 får kompromissa med är för det första maxljusstyrkan, som håller sig på dryga 600 cd/m2. Det är bra nog i de flesta situationer, men enstaka solkatter utomhus kan störa läsbarheten. Det andra är bildfrekvensen som är på 90 Hz, där vi sett en del 120 Hz-skärmar eller snabbare senare tid. Både i premium-klass och i billigare modeller. 90 Hz räcker dock långt för att leverera en snabb och smidig upplevelse. Speciellt i Oneplus elegant designade och väloptimerade Oxygen OS-gränssnitt.

Mjukstart för nytt system

Här har det dock hänt en del saker. En av de mer påtagliga sakerna med Oppo-affären är att kodbasen för OxygenOS håller på att slås samman med Oppos egna gränssnitt ColorOS. Detta bland annat för att hjälpa Oneplus bli snabbare med systemuppdateringar i framtiden, något som blir svårare att hantera när antalet olika telefonmodeller blir fler och fler. Oneplus Nord 2 uppges få två års fulla Android-uppgraderingar och tre år av säkerhetspatchar. Normalt basnivå för en Android, även om vi som alltid tycker det är i underkant.

Här är det fortfarande OxygenOS som gränssnitt ovanpå Android 11, och det ser inte ut att bli någon ändring på det i framtiden. Oneplus som varumärke behåller sin egen stil och upplägg, ändringarna sker bakom kulisserna. Men det kan innebära ny funktionalitet. Det ser vi redan glimtar av här. Små tillägg och förändringar i inställningsmöjligheter som ska synka det hela med Oppos system, men inget som förtar den snabba och smidiga OxygenOS-upplevelsen.

Det mesta är fortfarande sig likt i OxygenOS.

Kamera-appen är dock helt ny och mycket inspirerad av den som hittas i Oppo-telefoner. Det innebär bland annat ett ökat fokus på ett flertal ai-funktioner, ett dual-video-läge där du kan filma med både fram- och bakkameran samtidigt och en handfull andra små funktioner. Bland annat ett separat Film-läge som ger manuell kontroll för video. Det är dock upplagt så att det bara fungerar bra horisontellt. Det blir också lite virrigt att detta är separerat från vanlig video samt pro-läget för att fota.

Bättre i mörker

Resultatet är dock riktigt övertygande, både när vi fotar och filmar, manuellt eller med ai-assisterad helautomatik. Det är dock främst tack vare dess riktigt högklassiga hårdvara. Huvudkameran i Nord 2 är Sonys nya IMX766-sensor på 50 megapixel, samma som Oneplus 9 använder i sin vidvinkelkamera. Här har Oneplus försett den med optisk bildstabilisering, vilket gör att den lämpar sig bra som huvudkamera.

Den tar ljusa, detaljerade bilder med hög kontrast och dito dynamik. Möjligen är färgmättnaden i bilderna något låg, men det är mest en smaksak. Snarare är mättnadsgraden mer i nivå med verkligheten än i de flesta mobilkameror, precis som i till exempel Sonys Xperia-mobiler. Till skillnad från Sonys mellanklasskameror lyckas Oneplus här dock riktigt bra med mörkerfoto, tack vare både den nya sensorn, bildstabiliseringen och förbättrad långexponering. Den lyfter upp dunkla miljöer effektivt och vi har mycket sällan problem med autofokus.

En sak som känns märklig är att trots att kameran saknar optisk zoom så har den hela två fasta zoomlägen i appen, 2x och 5x. 2x digital inzoomning ser fortfarande riktigt skarp ut, men på 5x börjar det bli suddigt i detaljerna. Därefter går det att zooma in upp till 10x men det är inget vi rekommenderar.

Få kameror, men huvudsensorn är riktigt bra, och det är ju det som är det viktigaste.

Blandad klass på extrakamerorna

Vidvinkelkameran på åtta megapixlar är mindre märkvärdig och producerar precis som huvudkameran något ljusa bilder. Den har också en tendens att applicera ett överdrivet skärpefilter på foton som ger för skarpa konturer. Men färgbalansen är neutral och även här presterar den bättre för kvällsfoto än föregångaren.

Nord 2 har också en tredje lins. Bakom den sitter en två megapixels monokrom kamera som du inte aktivt tar bilder med. Den är där för att ge extra luminansinformation till huvudkameran och dubblerar även som djupseende-kamera för bokeh-fotning.

På framsidan får du nu inte längre som sagt den extra vidvinkelkameran, men fortfarande en bra 32 megapixels selfie-kamera som tar riktigt snygga porträtt. Du får här tillgång till hela kamera-appens funktionsutbud, förutom en del av ai-automatiken. Inklusive förbättrat mörkerläge. Det uppskattas.

Batteri hela dagen

Med ett 4 500 milliamperes batteri, en relativt strömsnål skärm, energieffektiv hårdvara i Mediateks systemkrets och bra optimeringsmöjligheter i mjukvaran får vi riktigt bra batteritid. Det är annars en oro med en oprövad systemkrets, men här kan vi utan problem köra en intensiv dag av användning utan att behöva plugga in laddaren.

Skulle vi behöva det är den dessutom extremt snabb. 65 watts effekt ger ett fulladdat batteri på bara precis över en halvtimme. Men då rekommenderar vi att du har det medföljande skalet påsatt, eller att du skaffat ett separat. Det är enda gången telefonen blir jobbigt varm att hålla i.

Oneplus har en intressant resa framför sig som en del av Oppo-famlijen. Om det blir en succé eller om de gradvis kommer att tappa sin identitet och sina hängiva fans återstår att se. Än så länge är det dock fortfarande mycket av gamla goda Oneplus kvar och de lyckas bygga vidare på den redan bra Nord på precis rätt sätt. Vi hade kanske hoppats på mer mod i designen, som känns som en ren kopia av vad vi redan sett. Men kvaliteten och prisvärdet går inte att förneka.

Specifikationer

Produktnamn: Oneplus Nord 2

Testad: Augusti 2021

Tillverkare: Oneplus

Systemkrets: MediaTek Dimensity 1200 5G AI

Processor: Cortex-A78 3 GHz + 3st Cortex-A78 2,6 GHz + 4st Cortex-A55 2 GHz

Grafik: Mali-G77 MC9

Minne: 8/12 GB

Lagring: 128/256 GB

Bildskärm: 6,43 tum amoled, 1080 x 2400 bildpunkter (20:9), 90 Hz

Kameror: 50 megapixel + 8 megapixel vidvinkel + 2 megapixel monokrom med led bak, 32 megapixel fram

Anslutningar: Usb 2 typ c

Kommunikation: 2g, 3g, 4g, 5g, wifi 5, bluetooth 5.1, agps, Galileo, nfc

Operativsystem: Android 11 med OxygenOS 11.3

Övrigt: Dubbla sim, fingeravtrycksläsare, stänktålig

Batteri: 4 500 mAh, 19h 10min onlinevideo (wifi, hög ljusstyrka), ca 21h blandad användning (4g, låg ljusstyrka), ca 35h samtal

Storlek: 15,9 x 7,3 x 0,8-0,9 cm

Vikt: 189 gram

Rek. pris: 4 490 kr (8/128 GB), 5 290 kr (12/256 GB)

Aktuellt pris: 5 290 kronor hos Webhallen (12/256 GB)

Prestanda

Antutu Benchmark: 595 304 poäng

Geekbench 5: 2 515 poäng

Geekbench 5 en kärna: 809 poäng

3dmark Wild Life: 4 210 poäng

Läshastighet, lagring: 1 854,7 MB/s

Skrivhastighet, lagring: 1 241,3 MB/s