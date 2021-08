Streamingtjänsten HBO Max utökar nu till exklusiva podcasts, rapporterar The Verge.

Först ut blir en ny Batman-podcast, Batman: The Audio Adventures, som kommer få premiär någon gång i höst. Podcasten kommer enbart gå att lyssna på via HBO Max-appen för prenumeranter och innehåller inga annonser.

Podcasten är helt manusbaserad och i den hörs bland annat Jeffrey Wright i rollen som Batman och Rosario Dawson som Batwoman.

Längre fram kommer HBO Max också släppa podcastsen We Stay Looking från Issae Rae och OC-sällskapspodden Welcome to the OC, Bitches.

The Hollywood Reporter har tidigare rapporterat att det kan dröja tills 2022 innan HBO Max släpps i Europa och Sverige.

Läs också: Warner Bros släpper 10 nya filmer direkt till HBO Max under 2022