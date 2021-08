Netflix meddelar nu att säsong fyra av Stranger Things kommer att få premiär någon gång under 2022.

Säsong tre av Stranger Things hade premiär 4 juli 2019 vilket innebär att de kommer ha gått cirka tre år mellan premiärerna för de senaste säsongerna.

Inspelningen av säsong fyra av Stranger Things försenades till följd av coronapandemin.

Netflix har släppt en kortare teaser-trailer som främst består av material från tidgare säsonger men som också innehåller ett par bilder från den nya säsongen.

Stranger Things returns in 2022! See you in the upside down pic.twitter.com/9scVCGzekF