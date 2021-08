Enligt samlarsajten Rally så har en anonym köpare nu köpt ett oöppnat exemplar av Super Mario Bros till NES för 2 miljoner dollar, motsvarande cirka 17,3 miljoner kronor, rapporterar The New York Times.

Försäljningen slår det tidigare rekordet som sattes för mindre än en månad sedan när ett oöppnat exemplar av Super Mario 64 såldes för 1,56 miljoner dollar.

Marknaden för spelsamlarobjekt har varit oerhört het under det senaste året. I april såldes även ett exemplar av Super Mario Bros för 660 000 dollar och i juli ett exemplar av The Legend of Zelda för 870 000 dollar.

Super Mario Bros släpptes 1985 och är ett av världens mest berömda spel. Det har ofta ansetts varit centralt i att rädda tv-spelsindustrin efter att spelmarknaden kraschade 1983.