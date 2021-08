I slutet av 80-talet och början av 90-talet, innan Windows tog över och pc:n blev mer eller mindre standard, fanns ett antal alternativ för den som ville ha en dator där hemma. Populärast var Commodore med modeller som Commodore 64 och de olika Amiga-modellerna.

Commodore 64 uppstod häromåret som en del av de senaste årens retrogamingvåg, och nu är tillverkaren av den – Retro Games – tillbaka med ytterligare en klassisk Commodore-maskin, rapporterar Engadget.

The A500 Mini är en ”miniversion” av Amiga 500, den billigaste och populäraste av Commodores Amiga-datorer.

Den kommer emulera inte bara vanliga Amiga 500 utan får även tillägg som fanns i Amiga 500 Plus och efterföljaren Amiga 1200. Med konsolen kommer både den ursprungliga tvåknappsmusen och en handkontroll baserad på den betydligt senare Amiga CD32-datorn och inte en joystick som var det vanliga sättet att styra spel när Amiga 500 först släpptes.

25 spel kommer följa med, bland annat Worms och Simon the Sorcerer, och du kan även ladda in ytterligare spel via en usb-kontakt. The A500 Mini ska släppas under 2022 och kostar cirka 1 300 kronor.

Här är en lista på de spel som utannonserats hittills: