Om Facebook tillåts köpa Giphy, en av de större sökmotorerna för ”giffar”, kommer det ”påverka konkurrensen mellan sociala medier-plattformar negativt”. Det säger den brittiska konkurrensmyndigheten Competition and Markets Authority i en första, preliminär rapport som publicerades under torsdagen, rapporterar The Verge.

För 15 månader sedan offentliggjorde Facebook att man var på väg att köpa sökmotorn Giphy för runt 400 miljoner dollar.

Myndigheten skriver bland annat att risken finns att Facebook nekar andra gif-plattformar åtkomst till just Facebook, och att företagets ställning på marknaden kan stärkas ytterligare om Facebook skulle tvinga andra företag som också ansluter sig till Giphy och använder dess tjänster att dela med sig av mer persondata.

Myndigheten ska ge sitt slutgiltiga utlåtande i början av oktober.