Under fredagen lanserade Lamborghini en ny Countach, en hommage till en av de mest klassiska superbilarna, skriver The Verge. Original-Countachen lanserades 1971 och blev föremål för mångas drömmar om lyx och snabba bilar under 1970- och 80-tal.

Den återupplivade modellen har namnet Countach LPI 800-4, där en V12 motor tillsammans med en liten elmotor och bilens fyrhjulsdrift tillsammans drar iväg bilen från 0-100 km/h på 2,8 sekunder. 0-100 km/h går på 8,6 sekunder och toppfarten ska vara 355 km/h. Total systemeffekt för de två motorerna är 802 hästkrafter.

Lamborghini ska bara tillverka 112 exemplar av den nya kultmodellen. De första leveranserna sker under första kvartalet 2022, men den italienska supersportbilstillverkaren har inte avslöjat priset.