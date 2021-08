Epic har precis uppdaterat Fortnite med ett nytt spelläge. I Fortnite: Impostors har åtta spelare i uppdrag att utföra underhållsarbete på huvudkvarteren för en av Fortnite-världens organisationer. Ytterligare två spelare är istället bedragare som har infiltrerat basen.

Låter det bekant? Spelläget är mer eller mindre en klon av indiespelet Among Us som släpptes 2018 och blev väldigt populärt under pandemin.

Likheterna har påpekats av flera av Among Us utvecklare, och några uttrycker besvikelse över hur noggrant Epic har kopierat spelmekaniken och inte bara grundidén, rapporterar The Verge.

Among Us-utvecklarna Innersloths ena medgrundare, Marcus Bromander, skriver på Twitter att studion inte patenterade spelmekaniken eftersom det ”leder till en ohälsosam spelindustri” men undrade om det verkligen hade varit så svårt att lägga lite kraft på att spinna vidare på upplägget.