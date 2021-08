Det har varit en stökig period för de potentiella e-sportarrangemangen som Sverige skulle fått hålla detta år. När arrangörerna för Dota 2 mästerskapen, the International, insåg att de inte var garanterade visum och inflygningstillstånd åt samtliga deltagare in i Sverige, började en hätsk debatt. E-sportare, fans och organisationer ställde sig mot riksdagen, riksidrottsförbundet och även polisen, som hade gjort den slutgiltiga tolkningen gällande vilka arrangemang som har tillåtelse under pandemitiden.

Efter mycket om och men valde arrangörerna att flytta eventet till Rumänien, vilket möttes av hård kritik. Detta event är dock inte årets enda stora e-sportturnering. Även Counter-Strike: Global Offensive, CS:GO, har sin största turnering inbokad i Sveriges huvudstad under hösten.

Med hjälp av dramatiken från Dota 2-eventet samt en tidigare start på förhandlingarna har nu ett regeringsbeslut tagits i ärendet. E-sport kommer framöver räknas som andra sporter gällande visum för atleter och eventen drabbas inte längre av inflygningsrestriktioner mot deltagarna.

Stockholm som värdstad är dock ännu inte säkrat. Arrangören PGL publicerade ett pressmeddelande i slutet av juli där de förklarade att de börjat söka andra städer som kan hålla eventet. I samband med detta meddelande kom dessutom ett ytterligare krav. PGL vill även kunna ha så mycket supportrar på plats som möjligt, vilket just nu enligt svenska restriktioner är 300 personer per sektion. Eventet som är planerat att hållas i Globen skulle alltså innebära cirka 4000 supportrar på plats.

Oavsett vad de anser är tillräckligt mycket supportrar och vad restriktionerna säger kommer en värdstad att vara helt bestämd den 16 september, vilket även är datumet då biljetterna kommer släppas.