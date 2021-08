I början av augusti återställde Niantic det ursprungliga maximala avståndet på vilket en spelare i Pokémon Go kan interagera med sevärdheter (pokégym och pokéstop).

Avståndet var från början 40 meter men dubblerades till 80 meter i början av covidpandemin förra året, och spelare som vant sig vid att till exempel slippa gå över gatan för att ta över ett gym blev besvikna när Niantic återgick till 40 meter.

Många spelare uttryckte sitt missnöje, och även många youtubare och bloggare gick samman och demonstrerade mot beslutet. Niantic meddelade då att en arbetsgrupp skulle inrättas för att se över hur spelet kan göras mer tillgängligt utan att minska på behovet att ge sig ut och röra på sig utomhus.

Resultaten av det ska presenteras 1 september, men Niantic har redan nu avslöjat att interaktionsavståndet återgår till 80 meter, som från och med nu är det nya standardavståndet.

Trainers - we’re looking forward to sharing our plans as a result of the task force on September 1, but one thing does not have to wait! From now on, 80 meters will be the base interaction radius for PokéStops and Gyms globally. (1/2)