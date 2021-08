Samsung avslöjade tidigare i somras att företaget ska gå över till att använda Googles Wear OS i sina smartklockor, och lanserade samtidigt två nya modeller: Galaxy Watch 4 och Galaxy Watch 4 Classic.

Användare av dessa kan nu skaffa en ny Youtube Music-app för Wear OS som Google nu har släppt, rapporterar 9 to 5 Google. Trots att både Wear OS och Youtube Music har funnits länge har Google tidigare inte haft någon sådan app.

Appen är inte allmänt tillgänglig ännu utan fungerar bara på just dessa två klockor, och verkar enligt 9 to 5 Googles beskrivning vara något rudimentär. Efter att ha loggat in kan du bläddra bland dina spellistor, rekommenderade låtar och bibliotek, och kan ladda ner de låtar och album du vill kunna lyssna på via klockan.

Hittills har appen ingen möjlighet att på egen hand strömma musik utan det handlar enbart om att ladda ner för offline-lyssnande, till exempel ute i löpspåret. Dessutom måste klockan ligga på laddning för att börja ladda ner musiken.