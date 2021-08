Det senaste året har det sett allt troligare ut att lagstiftare runt om i världen skulle börja ta i med hårdhandskarna mot Apples och Googles starka kontroll över appmarknaderna på IOS och Android. Sydkorea har nu blivit först ut med att göra slag i saken.

Under tisdagen röstade landets nationalförsamling igenom ett lagförslag som tidigare har fått stark kritik av de båda företagen, skriver The Verge. Lagen, som snart väntas skrivas under av president Moon Jae-in, förbjuder innehavarna av appbutiker att förbjuda utvecklare att använda alternativa betalningssystem i sina appar.

Det här är just vad Epic, Spotify och andra företag har efterfrågat så att de ska slippa betala de vanliga 30 procenten till Apple och Google och även kan hantera tvister, felaktiga betalningar och annat själva istället för att tvingas förlita sig på företagen.

Google säger till The Verge att det kostar pengar att utveckla Android och att det kommer se över sina alternativ under de kommande veckorna. Apple har ännu inte kommenterat, men har tidigare sagt att lagen riskerar att ”minska intäkterna för Koreas över 482 000 registrerade utvecklare”.

Enligt New York Times har lobbyister för båda företagen försökt övertyga amerikanska lagstiftare att den koreanska lagen kan vara ett brott mot frihandelsavtalet mellan länderna.