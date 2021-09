I november 2017 visade Tesla upp andra generationen av sin Tesla Roadster. Produktionen var då tänkt att börja under 2020 innan bilen försenades. I januari 2021 meddelade företagets vd Elon Musk att produktionen istället skulle börja under 2022.

Nu skriver Elon Musk via Twitter att den kommande Tesla Roadstern blir tillgänglig under 2023, förutsatt att inget stort problem inträffar. Något som först uppmärksammades av The Verge.

Enligt Elon Musk beror förseningarna på stora brister på komponenter i produktionskedjan.

"2021 har varit året av supergalna brister i produktionskedjor, så det hade inte spelat någon roll om vi hade 17 nya produkter, eftersom ingen skulle kunna släppas" skriver Musk.

Den nya Tesla Roadstern sägs kunna gå från noll till 96,5km (60 miles) i timmen på 1,9 sekunder och har ett batteri på 200kWh med en räckvidd på cirka 998km per laddning.

