Agneta, Björn, Benny och Anni-Frid – ABBA är tillbaka efter 40 år. Deras nya studiealbum släpps den 5 november. Medan du otåligt väntar på att detta datum ska anlända, vad passar bättre att stilla ABBA-törsten med de populära Mamma Mia-filmerna.

Två musikalfilmer har gjorts baserade på ABBAs musik: Mamma Mia! och Mamma Mia! Here we go again, med bland annat Merryl Streep och Pierce Brosnan i huvudrollerna. För riktiga ABBA-fantaster är det här filmer som kan ses om och om igen – om du har rätt streamingtjänst det vill säga.

Här hittar du var filmerna visas i dag.

Netflix

Netflix har endast den första ABBA-filmen, Mamma Mia!, men det räcker långt.

Viaplay

Prime Video

SF Anytime

På Viaplay hittar du både de första och den andra filmen. Den första kan du streama med det Viaplay-abonnemang, den andra finns som hyrfilm för 39 kronor.Har bara den första filmen, men den ingår i Prime-abonnemanget så du betalar inget extra för att se den.

Här finns båda filmerna att hyra för 39 kronor.

Blockbuster

Itunes

Här kan du hyra och köpa båda filmerna. 29 kronor för hyrfilm och 79 kronor att köpa.Köp eller hyr båda filmerna. 39 kronor för att hyra och 79 kronor att köpa.