Testad produkt: Viomi S9

Pris: 6 071 kronor hos ComputerSalg

Viomi är ytterligare en tillverkare med anknytning till Xiaomi värd att lägga på minnet. Med en bred produktportfölj innehållandes alltifrån smarta vattenkokare till intelligenta kylskåp ska tillverkaren nu lanseras i Norden.

Betyg 4 av 5 Omdöme Viomi S9 vänder upp och ner på hela segmentet och erbjuder liknande funktioner som vissa av de betydligt dyrare konkurrenterna. Visst, en effektivare moppningsfunktion hade varit att föredra, men sett till prestation i övrigt, pris och inställningsmöjligheter liksom bekvämligheten med automatisk tömning, är det här rena rama fyndet. Positivt Prisvärd

Smart kartläggning och navigeringsteknik

Effektiv rengöring Negativt Når inte hela vägen in i hörn

Framkomligheten (hinder) reduceras i moppningsläget

Moppningsenheten är varken vibrerande- eller oscillerande Stort test av robotdammsugare

Självtömning är hett

De första produkterna som marknadsförs initialt är luftrenare samt dammsugare. Vi har lagt vantarna på robotdammsugaren S9, en självtömmande flaggskeppsmodell som med en aggressiv prissättning och avancerade funktioner lär skaka om konkurrenterna ordentligt.

Att robotdammsugare med självtömningsfunktion är det hetaste inom produktkategorin just nu råder det väl knappast någon tvekan om. Funktionen innebär (som namnet antyder) att roboten efter varje städpass tömmer sitt innehåll i basstationen, där dammet sedan samlas upp i en påse som rymmer betydligt mer än dammbehållaren i roboten. En smidig lösning som innebär ett mindre aktivt underhåll av användaren, samtidigt som det givetvis är bekvämare ju längre tid roboten ”klarar sig på egen hand” – nog så viktigt.

Viomi S9 (i mitten) är relativt smidig till formatet.

Irobot Roomba i7+ var den första modell vi testade som erbjöds med funktionen. En funktion man tog och fortfarande tar duktigt betalt för (13 995 kronor vid lanseringen 2019). Men trots en avskräckande prislapp gillade vi lösningen skarpt och turligt nog har andra tillverkare nu börjat erbjuda modeller med samma funktion, exempelvis Roborock S7 och Dreame Bot Z10 – och så nu även Viomi S9.

Uppenbar anknytning till Xiaomi

Att varumärket har anknytning till Xiaomi-sfären råder det inget tvivel om. Viomi S9, som kommer i antingen svart eller vitt, ser ut som vilken Roborock-modell som helst med ett fåtal funktionsknappar samt det karakteristiska ”tornet” på enhetens ovansida innehållandes det lasersensorbaserade navigationssystemet.

Basstationen (eller tömningsstationen är kanske en mer korrekt benämning) är relativt kompakt jämfört med de alternativ vi hittills stött på. Med en riktigt tilltalade design och flashiga statusindikatorer som påminner dig om när det är dags att byta ut den tre liter stora dammpåsen, passar den in i vilket hem som helst. Installationen är snabbt avklarad med den tillhörande appen (Xiaomi Home) och inom loppet av några minuter kan roboten sättas i arbete.

Riktigt bra app med omfattande inställningsmöjligheter

Appen erbjuder omfattande inställningsmöjligheter och efter en första runda för att kartlägga hemmet kan du sedan ägna dig åt rumsindelningar, addera virtuella väggar, no go-, samt no mopping-zoner samt skapa olika städscheman. Föredömligt enkelt och upp till fem olika kartor kan lagras, perfekt till exempel om du har ett hem med flera våningar. Här ställer du även in om roboten enbart ska dammsuga, moppa eller både och.

Ja, Viomi S9 erbjuder 3-i-1-lösning i form av antingen dammsugning, torr- eller våtmoppning eller en kombination med två av dessa. Den så kallade hybridtanken består av en dammbehållare (300 milliliter) och vattentank (250 milliliter) och en elektrisk kontrollerad vattenpump för de tre olika vattenmängdslägen du kan välja mellan. Moppningenheten är emellertid av det enklare slaget som varken vibrerar eller gnuggar golvytan med oscillerande rörelser.

Moppar, men inte perfekt

Som "kompensation" för denna enklare lösning kan du välja att roboten rör sig i ett Y-mönster, som ska simulera en manuell moppningsrörelse och ge ett bättre resultat än med traditionellt S-mönster, men vi ska villigt erkänna att vi inte märker någon större skillnad mellan lägena. Enklare och ”färska” fläckar avlägsnas förvisso, men den största vinsten är en ännu effektivare dammupptagning.

Viomi S9 arbetar snabbt, effektivt och relativt tyst. Normala trösklar (upp till 2 centimeter) är inga som helst problem och den känner automatiskt av underlaget och ökar sugkraften på mattor. Den tar sig fram över golvytan utan att uppträda burdust och saktar in precis innan den stöter emot ett hinder.

Med moppningsenheten monterad har den emellertid svårigheter med vissa möbler och i vårt fall envisades den med att fastna på en stol med konformat stativ. Något som möjligen kan låta som en ”skitsak” men som innebär att städningen avbryts och du måste assistera fysiskt för att roboten ska återuppta arbetsuppgiften.



Specifikationer

Modell: S9

Testad: September 2021

Tillverkare: Viomi

Körtid: Upp till 220 min

Dammbehållare: 0,3 liter (3 liter i basstationen)

Hepa-filter: Ja

Kartläggning: LDS + SLAM

Stöd för Alexa/Goggle Home: Nej

Sugkraft (max): 2800pa

Kommunikation: wifi

Tillhörande app: Ja

Kartfunktion: Ja

Med rumsindelning: Ja

Övrigt: våt- och torrmoppning

Rek. pris vid test: 6 290 kronor

