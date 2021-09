Agent 007 med rätt att döda (1962)

Första Bond-filmen (eller rullen, som de mer eller mindre officiellt heter) börjar med att Bond skickas till Jamaica för att utreda mordet på en kollega. Spåren leder till ön Crab Key och den inte helt friska i huvudet vetenskapsmannen Dr No, som är ute efter att sabotera USA:s rymdprogram. Ursula Andress dyker upp ur havet som den första Bond-bruden.

Minnesvärd dialog:

”My name is Bond, James Bond”

Se den på Viaplay här

Se den på SF Anytime här

Se den på Itunes här



Agent 007 ser rött (1963)

Den andra Bond-rullen utspelas i Istanbul. Den ryska agenten Tatyana Romanova har kodmaskinen Lektor. Brottssyndikatet Spectre gör sin första entré och försöker lägga beslag på Lektor. Q presenterar sitt första pryl: en portfölj med flera överraskningar.

Minnesvärd dialog:

Tatiana: (provar en klänning) ”I will wear this one in Piccadilly.”

James Bond: ”You won't. They've just passed some new laws there.”

Se den på Viaplay här

Se den på SF Anytime här

Se den på Itunes här



Goldfinger (1964)

Den enda Bond-rullen som har vunnit en Oscar. Här ställs Bond inför Auric Goldfinger och han hattbeklädda betjänt Oddjobb. Goldfinger har som mål att ta sig in i Fort Knox för att förstöra USA:s guldreserv och därmed hela världsekonomin.

Minnesvärd dialog:

James Bond: ”Do you expect me to talk?”

Auric Goldfinger: ”No, Mr. Bond, I expect you to die!”

Se den på Viaplay här

Se den på SF Anytime här

Se den på Itunes här



Åskbollen (1965)

Två atombomber har stulits av terrororganisationen Spectre. James Bond åker till Bahamas för att hitta bomberna. Klart en de bästa Bond-rullarna, trots att den nästan är 60 år gammal.

Minnesvärd dialog:

Bond: (Stuvar undan ett jetpack I bakluckan på sin bil) ”No well-dressed man should be without one.”

Se den på Viaplay här

Se den på SF Anytime här

Se den på Itunes här



Casino Royale (1967)

Den första James Bond-parodin och ett tveksamt sådant. James Bond tvingas lämna sitt liv som pensionär för att tackla Smersh igen. David Niven som James Bond, behöver vi säga mer? Woody Allen har också en roll i filmen, men finns inte med i rollistan.

Minnesvärd dialog:

James Bond: ”It's depressing that the words ”secret agent” have become synonymous with "sex maniac.”

Se den på Itunes här

Man lever bara två gånger (1967)

När en amerikansk rymdkapsel slukas upp av vad de tror är ett ryskt rymdskepp, bryter ett världskrig nästan ut. Den brittiska regeringen misstänker dock att andra krafter ligger bakom, eftersom rymdskeppet landade Japan.

Minnesvärd dialog:

Bond har precis knuffat ned en av skurkens gorillor i en bassäng full av pirayor, som omedelbart attackerar. James Bond: ”Bon appetit!”

Se den på Viaplay här

Se den på SF Anytime här

Se den på Itunes här



I hennes majestäts hemliga tjänst (1969)

Bond går undercover för att ta reda på de sanna motiven bakom Spectre-skurkens Blofelds behandlingshem mot allergier i de schweiziska alperna, där vackra kvinnor från hela världen samlats.

Minnesvärd dialog:

En av skurkarna jagar Bond och råkar krascha in I en snöslunga, som börjar spruta ut röd snö. James Bond: ”He had a lot of guts.”

Se den på Viaplay här

Se den på SF Anytime här

Se den på Itunes

Diamantfeber (1971)

James Bond undersöker en organisation som smugglar diamanter. Spåren leder honom till Las Vegas där han upptäcker en ondskefull plan iscensatt av en rik industriman.

Minnesvärd dialog:

Plenty O'Toole: ”Hi, I'm Plenty.”

James Bond: ”But of course you are.”

Se den på Viaplay här

Se den på SF Anytime här

Se den på Itunes här



Leva och låta dö (1973)

James Bond är efter en organisation som smugglar heroin. Spåren leder honom bland annat till Louisianas träskmarker där han ställs inför såväl alligatorer som voodoo. Filmen är känd för sin båtjakt , Roger Moores första film som James Bond och sheriffen tillika rednecken J.W. Pepper.

Minnesvärd dialog:

Efter en lång båtjakt med flera kraschade bilar och båtar möter Sheriff J.W. Pepper äntligen James Bond: ”What are you? Some kinda doomsday machine boy?”

Se den på Viaplay här

Se den på SF Anytime här

Se den på Itunes här

Mannen med den gyllene pistolen (1974)

Världens bästa lönnmördare har fått upp ögonen för James Bond, medan Bond försöker få tillbaka känslig solcellsteknik som är till salu för den som kan bjuda tillräckligt högt. Det var meningen att Alice Coopers låt ”The Man With the Golden Gun” skulle vara med i filmen, men så blev inte fallet då han lämnade in låten en dag för sent…

Minnesvärd dialog:

James Bond: ”Miss Anders... I didn't recognize you with your clothes on.”

Se den på Viaplay här

Se den på SF Anytime här

Se den på Itunes här

Äskade Spion (1977)

James Bond undersöker kapningen av brittiska och ryska ubåtar utrustade med kärnvapen tillsammans med KGB-agent, vars älskare han dödat. Fantastisk James Bond-rulle som har allt, inklusive en Lotus som förvandlas till en ubåt och en skurk med ståltänder.

Minnesvärd dialog:

Q: ”Right. Now pay attention, 007. I want you to take great care of this equipment. There are one or two rather special accessories…"

James Bond: ”Q, have I ever let you down?”

Q: ”Frequently.”

Se den på Viaplay här

Se den på SF Anytime här

Se den på Itunes här

Moonraker (1979)

Självaste rymdskytteln blir stulen medan den ligger i omloppsbana runt jorden. James Bond kopplas in på fallet som tar tittaren från Brasilien och ut i rymden.

Minnesvärd dialog:

James Bond efter ha slängt ned Chang från ett klocktorn, som landar I ett piano under en pågående konsert: ”Play it again, Sam.”

Se den på Viaplay här

Se den på SF Anytime här

Se den på Itunes här

Ur dödlig synvinkel (1981)

James Bond får uppdraget att hitta ett saknat brittiskt fartyg, utrustat med en krypteringsmaskin, innan det faller i fiendens händer.

Minnesvärd dialog:

Medan James Bond klappar den skallige Blofeld på huvudet: ”All right, keep your hair on!”

Se den på Viaplay här

Se den på SF Anytime här

Se den på Itunes här

Octopussy (1983)

Ett förfalskat Fabergéägg och en mördad MI6-agent leder Bond direkt till en cirkus ledd av den vackra Octopussy, spelad av svenska Maud Addams, och i henne kan Bond för första gången ha mött sin jämlike.

Minnesvärd dialog:

Bond springer på en tiger I djungeln: ”Sit!”

Se den på Viaplay här

Se den på SF Anytime här

Se den på Itunes här

Never Say Never Again (1983)

Tekniskt sett en inofficiell Bond-rulle och en remake av Åskbollen. Inte desto mindre är den sevärd för att Sean Connery är tillbaka som James Bond!

Minnesvärd dialog:

Largo: ”Do you lose as gracefully as you win?”

James Bond: ”I don't know, I've never lost.”

Se den på Viaplay här

Se den på SF Anytime här

Levande måltavla (1985)

Roger Moores sista film som James Bond. Och det märks att det är en åldrad Moore som knappt orkar agera. På pluskontot återfinns Grace Jones som skurken May Day.

Minnesvärd dialog:

May Day: ”Somebody will take care of you.”

James Bond: ”Oh, you'll see to that personally, will you?”

Se den på Viaplay här

Se den på SF Anytime här

Se den på Itunes här

Iskallt uppdrag (1987)

Timothy Daltons första film som James Bond. Här får 007 i uppdrag hjälpa en rysk general som vill hoppa av. Uppdraget tar honom till bland annat Afghanistan, där han konfronterar vapenhandlaren Brad Whitaker.

Minnesvärd dialog:

När Whitaker blir krossad av en staty föreställande Duke of Wellington

James Bond: ”He met his Waterloo.”

Se den på Viaplay här

Se den på SF Anytime här

Se den på Itunes här

Tid för hämd (1989)

Efter att ha fångat en drogbaron lämnas Felix Leiter att dö och hans fru mördas. James Bond ser rött (haha!) och söker hämnd på de ansvariga. James Bond som kallblodig hämnare är inte alla människors kopp te.

Minnesvärd dialog:

James Bond: ”I help people with problems.”

Franz Sanchez: ”Problem solver.”

James Bond: ”More of a problem eliminator.”

Se den på Viaplay här

Se den på SF Anytime här

Se den på Itunes här



Golden Eye (1995)

Ett hemligt rymdbaserat vapenprogram som kallas ”GoldenEye" blir stulet. James Bond bestämmer sig för att stoppa ett ryskt brottssyndikat från att använda vapnet. Inte bara en bra Bond-rulle utan även ett fantastiskt Nintendo 64-spel med samma namn. Vi föreslår att du först ser filmen och sedan spelar spelet. Pierce Brosnans första Bond-rulle och Judi Dench är för första gången M.

Minnesvärd dialog:

Bond plockar upp en smörgås från Qs skrivbord och kikar nyfiket på den.

Q: ”Don't touch that! It's my lunch!”

Se den på Viaplay här

Se den på SF Anytime här

Se den på Itunes här

Tomorrow Never Dies (1997)

James Bond försöker stoppa en mediemoguls försök att få upp tittarsiffrorna genom att starta ett krig mellan Kina och England. Halvdan rulle, men Judi Dench är den bästa M Bond-filmerna har haft!

Minnesvärd dialog:

Admiral Roebuck: ”With all due respect, M, sometimes I don't think you have the balls for this job.”

M: ”Perhaps. But the advantage is, I don't have to think with them all the time.”

Se den på Viaplay här

Se den på SF Anytime här

Se den på Itunes här



Världen räcker inte till (1999)

James Bond avslöjar en plan som involverar kärnvapen, samtidigt som han skyddar en rik arvtagerska från sin tidigare kidnappare, en internationell terrorist som inte kan känna smärta.

Minnesvärd dialog:

James Bond: ”You're not retiring anytime soon - are you?”

Q: ”Now, pay attention 007. I've always tried to teach you two things. First, never let them see you bleed."

James Bond: ”And the second?”

Q: ”Always have an escape plan.”

Se den på Viaplay här

Se den på SF Anytime här

Se den på Itunes här

Die Another Day (2002)

James Bond skickas för att undersöka sambandet mellan en nordkoreansk terrorist och en diamanthandlare som finansierar utvecklingen av ett internationellt rymdvapen. Brosnans sista roll som James Bond.

Minnesvärd dialog:

Graves och Bond slåss inuti ett flygplan:

Gustav Graves: ”You see, Mr. Bond, you can't kill my dreams. But my dreams can kill you. Time to face destiny.”

(James löser ut Graves fallskärm)

James Bond: ”Time to face gravity.”

Se den på Viaplay här

Se den på SF Anytime här

Se den på Itunes här

Casino Royale (2006)

Daniel Craigs första roll som James Bond är en actionpackad historia, där producenterna verkligen ger serien en ansiktslyftning. Mads Mikkelsen är fenomenal som skurken Le Chiffre.

Minnesvärd dialog:

James Bond: (till bartendern) ”Dry Martini."

Bartender: ”Oui, monsieur.”

James Bond: ”Wait... three measures of Gordon's; one of vodka; half a measure of Kina Lillet. Shake it over ice, and add a thin slice of lemon peel.”

Se den på Viaplay här

Se den på SF Anytime här

Se den på Itunes här



Quantum of Solace (2008)

En av få Bond-rullar med komplicerad handling! James Bond ramlar ned i ett mysterium när han försöker stoppa en mystisk organisation från att eliminera ett lands mest värdefulla resurs. En Bond-rulle ska inte kräva cerebral kapacitet. Den här gör det.

Minnesvärd dialog:

James Bond: (befinner sig på ett skitigt hotell) ”What are we doing?”

Strawberry Fields: ”We're teachers on sabbatical. This fits our cover.”

James Bond: ”No it doesn't. I'd rather stay at a morgue. Come on.”

(De går istället till ett lyxhotell)

James Bond: (till hotellreceptionisten) ”Hello. We're teachers on sabbatical and we've just won the lottery.”

Se den på Viaplay här

Se den på SF Anytime här

Se den på Itunes här

Skyfall (2012)

James Bonds lojalitet mot M testas när hennes förflutna hemsöker henne. När MI6 hamnar under attack måste 007 spåra och förstöra hotet, oavsett hur mycket det kommer att kosta honom personligen.

Minnesvärd dialog:

Bond stirrar på en bulldog av porslin på Ms skrivbord.

James Bond: "The whole office goes up in smoke and that bloody thing survives.”

M: ”Your interior decorating tips have always been appreciated, 007.”

Se den på Viaplay här

Se den på SF Anytime här

Se den på Itunes här

Spectre (2015)

Ett kryptiskt meddelande från James Bonds förflutna skickar iväg honom på jakt efter brottsorganisationen Specter. Med när ett nytt hot dyker upp, får Bond reda på sanningen om vem som ligger bakom allt Bond har genomlidit.

Minnesvärd dialog:

Oberhauser: ”Why did you come?”

James Bond: ”I came here to kill you.”

Oberhauser: ”And I thought you came here to die.”

James Bond: ”Well, it's all a matter of perspective.”

Se den på Viaplay här

Se den på SF Anytime här

Se den på Itunes här