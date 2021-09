Att onlinekulturen har ett ansträngt och påfrestande klimat har länge diskuterats av spelarna, spelutvecklarna och oroade föräldrar. Oavsett om det gäller forum, sociala medier eller inte minst inom spelande har de flesta någon gång råkat ut för kränkande behandling. Det är ett omfattande problem som flera stora spelutvecklare försöker råda bot på genom olika typer av restriktioner och avstängningar.

Är du dessutom kvinna eller icke-binär riskerar du ofta ännu tuffare glåpord och trakasserier. Under en längre period har dessa grupper gått under radarn med argumentet att klimatet är lika för alla. Men hatet riktar oftast inte in sig på spelstil eller personlighet, utan snarare direkt mot biologisk bakgrund.

Enligt den svenska organisationen Female Legends rapport "Gå tillbaka till köket - Varför finns det inga tjejer i e-sport?" beskrivs olika typer av kränkningar. Rapporten tar upp problematiken som präglar onlinevärlden och drar slutsatsen att många behöver hitta kompromisser för kunna spela.

– I projektet har det blivit tydligt för oss att tjejer får fightas i motvind för att kunna utöva sitt största intresse; e-sport och spel. De flesta tjejer har uttänkta strategier för att orka vara i spelmiljön. Det kan vara att inte använda röstchatten eller att välja att spela ett spel där man inte behöver interagera med andra, säger Lillie Klefelt, kommunikatör för Female Legends i ett pressmeddelande.

Foto: Pressbild Lillie Klefelt och Liza Lind är grundare av Female Legends.

Just spelvärlden har potential att vara en plats där vi har möjlighet att spela mot varandra utan biologiska förutsättningar. Där är ju istället strategier, tävlingsinstinkter, analyseringar och träningsvilja några av de kompetenser som behövs för att tävla i toppen. Dock faller denna premiss då tjejer i ung ålder (10-13 år) överger tankarna på onlinespel, menar man i rapporten.

Female Legends grundades 2016 och stöttar sina spelare med coachning, nätverkning, att hitta spelkamrater och erbjuder olika aktiviteter som egna lan och träningsläger. De samordnar även resor till större arrangerade event, till exempel Dreamhack.

Även andra organisationer har börjat med större satsningar den senaste tiden. Spelutvecklarna Riot Games, som skapat MOBA-spelet League of Legends och förstaperson-skjutspelet Valorant, har börjat anordna turneringar och utvecklingsmöjligheter för tjejer. I en satsning de kallar för Game Changers hålls större turneringar, utvecklingsmöjligheter och utbildningar för de som vill satsa på en tränarkarriär, riktade mot specifikt kvinnor.