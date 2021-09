Rockstar Games visade i samband med Sonys Playstation Showcase 2021-event upp nytt material för den nya next-gen-versionen av Grand Theft Auto 5. Next-gen-versionen av spelet ska innehålla en rad grafiska uppdateringar och tekniska förbättringar.

Spelet som ursprungligen var tänkt att släppas 11 november till Playstation 5 och Xbox Series X/S kommer nu att släppas någon gång i mars 2022. Samtidigt kommer också en fristående version av spelets onlineläge, GTA Online, att släppas till Playstation 5 och Xbox Series X/S.

Grand Theft Auto 5 släpptes ursprungligen 2013 till Playstation 3 och Xbox 360. Under 2014 släpptes vad som vid tiden var en next-gen-versionen av spelet till Playstation 4 och Xbox One, följt av en pc-version under 2015.

