Att kunna spela hur, var och när vi vill användes som ett av huvudargumenten när Nintendo Switch började säljas i butik 2017. Men trots sin flexibilitet har den rekordsäljande spelkonsolen märkligt nog krävt en adapter för att fungera ihop med trådlösa hörlurar.

The latest #NintendoSwitch update is now available, including the ability to pair Bluetooth devices for audio output.



For more information, including restrictions on some features while using Bluetooth Audio, please visit the support page: https://t.co/WRaNzwoQX0 pic.twitter.com/0yZWCxovSX